Bagni di Lucca



Oltre 4 milioni di finanziamenti per cinque progetti a Bagni di Lucca

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:23

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, informata ieri che con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, è stata ammessa a finanziamento la somma complessiva di 4.365.887 euro a fronte di cinque progetti presentati entro il 20 febbraio in esecuzione della legge 27 dicembre 2017.

I progetti finanziati riguardano: Rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico in località Scesta per un importo complessivo di 1.652.000 euro; Adeguamento sismico edificio scolastico Matteo Trenta al capoluogo per un importo di 1.730.000 euro; Riqualificazione stabilimento termale Demidoff - completamento per un importo di 121.887,37 euro; Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’impianto natatorio di Villa Ada per un importo di 812.000 euro; Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti illuminazione pubblica – sostituzione pali pericolanti per un importo di 50.000 euro.

"Questo importante traguardo - commenta l'amministrazione - consentirà di dare avvio a quei lavori di cui Bagni di Lucca necessita e che aspettava da anni, e che consentirà di avere scuole sicure per i ragazzi del territorio ed incentivare il turismo e lo sport con la ristrutturazione delle piscine di Villa Ada con un progetto che le renderà all’avanguardia a livello regionale. Inoltre si concluderanno i lavori allo stabilimento Demidoff e dare inizio alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica – sostituzione di pali pericolanti".

"Il sindaco nel dare l’annuncio - prosegue - pone in evidenza come il lavoro di squadra porti sempre grandi risultati, un grazie a tutta l’amministrazione ai funzionari ed impiegati ed ai professionisti che hanno svolto un ottimo lavoro consentendo il raggiungimento di questo importante risultato. Infine un grazie ai nostri rappresentanti locali che ci hanno costantemente aggiornato sul percorso delle nostre richieste. Questi sono “fatti” non parole. Il finanziamento di queste opere si va ad aggiungere a quello già ottenuto a fine anno sul rifinanziamento di vecchi bandi, di 1.272.000 euro per la ricostruzione della palestra della scuola di Fornoli su progetto presentato dalla passata amministrazione".

"Questi interventi - conclude - che intendiamo portare a compimento nei prossimi anni (tra l’altro hanno tempi abbastanza stretti di realizzazione) confermano la bontà del programma presentato in campagna elettorale che a distanza di poco tempo con il giusto impegno siamo riusciti a mantenere. Sono tasselli messi al posto giusto per mettere in sicurezza i nostri ragazzi nelle strutture scolastiche e dare una svolta turistica al nostro comune".