Bagni di Lucca



Oltre 40 posti auto e viabilità d'accesso più sicura alle scuole di Fornoli

sabato, 7 aprile 2018, 15:37

Sono stati completati stamani i lavori di modifica della viabilità mediante l'esecuzione della segnaletica orizzontale e realizzazione di nuovi parcheggi su un tratto di via A. De Gasperi a Fornoli. La nuova viabilità prevede il senso unico dall'intersezione tra Via Papa Giovanni XXIII e Via A. De Gasperi, all'altezza della Banca MPS, in direzione scuole, fino all'incrocio davanti al campo sportivo sempre su Via De Gasperi. In questo modo sono stati realizzati oltre 40 posti auto ed è stata migliorata la sicurezza per l'accesso alle scuole.