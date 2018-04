Presentazione del Progetto Gaia Network al Villaggio Globale di Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 17 aprile 2018, 08:55

Domenica (22 aprile) alle 18 alla ex chiesa anglicana di Bagni di Lucca si terrà la sesta edizione del concerto jazz di primavera. Nell'ambito del mese internazionale del jazz patrocinato da Unesco si inserisce la programmazione di questo evento voluto dalla fondazione culturale Michel de Montaigne coordinata dal promoter livornese...

lunedì, 16 aprile 2018, 16:43

Il gruppo di minoranza chiama in ballo l'amministrazione comunale sulla mancata comunicazione degli esiti dell'ultima assemblea dei soci di Reti Ambiente, sul tema dei rifiuti, e critica la commissione di vigilanza per non aver approfondito la questione

sabato, 14 aprile 2018, 09:18

A Bagni di Lucca, con l'obiettivo di salvaguardare il territorio montano e il patrimonio boschivo dei castagneti, continuano i lanci del Torymus Sinensis, antagonista naturale del Cinipide Galligeno

venerdì, 13 aprile 2018, 23:35

Cub Trasporti denuncia come pochi giorni fa diversi utenti che da Bagni di Lucca prendono il bus per recarsi a Lucca per lavoro abbiano segnalato continui disagi che vanno avanti da qualche anno e precisamente dalla nascita della Ctt Nord

venerdì, 13 aprile 2018, 16:38

Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca" presentano una mozione in consiglio per richiedere l'applicazione della "Legge Gadda" e agevolare commercianti e cittadini sui costi della Tari

giovedì, 12 aprile 2018, 11:35

Convegno "La Grancontessa, il Volto Santo e l'Appennino" a San Cassiano di Controne, il 20 aprile alle 17.30 presso la chiesa monumentale, organizzato in collaborazione con il comune di Lucca per valorizzare la presenza di Matilde di Canossa nel nostro territorio