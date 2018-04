Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Base, relazione della commissione di vigilanza non discussa in consiglio"

sabato, 7 aprile 2018, 17:56

Con un’interpellanza depositata stamattina all’ufficio protocollo del comune di Bagni di Lucca i due consiglieri di opposizione “Progetto Rinascimento”, Massimo Betti e Giulia Mariani, hanno chiesto i motivi per cui la relazione redatta dalla commissione consiliare di vigilanza (impropriamente chiamata di controllo), presieduta dalla consigliera Laura Lucchesi, non sia stata né consegnata a tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di opposizione che non sono potuti entrare a far parte della stessa, né discussa nella sede legittimata quale è il consiglio comunale, unico organo al quale la commissione di vigilanza può e deve riferire.



“Riteniamo tale comportamento illegittimo e lesivo dei diritti della minoranza garantiti dalla legge e dallo stesso regolamento approvato in sede di costituzione della società – esordiscono i due consiglieri -. Riteniamo anzi che quanto sopra sia stato causa di scarsa trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti degli stessi eletti nel consiglio comunale”.



“Teniamo a precisare – continuano - che il nostro gruppo alle scorse amministrative è stato il secondo movimento più votato dalla cittadinanza di Bagni di Lucca, quindi ci sembrerebbe anche logico essere informati sui fatti, i lavori e le decisioni che la stessa commissione prende, riferendoli nella sede opportuna ossia al consiglio comunale come il regolamento approvato prevede e non nell’ufficio del sindaco a porte chiuse”.



“In particolare – concludono - quando tali attività della commissione (attività che, come si è detto, devono mirare solo a consentire al consiglio comunale di esercitare la propria funzione di indirizzo e controllo sugli atti della giunta) finiscano per essere utilizzati strumentalmente dalla stessa giunta come è avvenuto nel caso della revoca illegittima dell’amministratore unico di Base srl; revoca giustificata dal sindaco proprio sulla base di un verbale della commissione di vigilanza che non può essere considerato assolutamente come atto autonomo e legittimo se non adottato dall’intero consiglio comunale che ha istituito la commissione e ha designato i membri della stessa”.