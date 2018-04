Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Rifiuti, noi all'oscuro dell'ultima assemblea di Reti Ambiente"

lunedì, 16 aprile 2018, 16:43

di andrea cosimini

Progetto Rinascimento torna sul tema dei rifiuti. Questa volta denunciando la mancata comunicazione, da parte della giunta, dell’ultima assemblea dei soci di Reti Ambiente, tenutasi il 10 aprile, durante la quale sarebbero state deliberate alcune modifiche allo statuto per adeguarlo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.



Un’assemblea importante. Bagni di Lucca infatti, sul fronte della gestione dei rifiuti, ha fatto negli ultimi anni una scelta precisa, e se vogliamo “coraggiosa”, decidendo di gestire totalmente “in house” il servizio in attesa di capire come l’individuazione di Reti Ambiente come società destinata in futuro ad essere il gestore unico del sistema-rifiuti sulla costa toscana cambi il panorama per i comuni.



Di questa assemblea però non sarebbe stata data comunicazione in sede di consiglio comunale. Così come non sarebbe stata data comunicazione degli esiti della stessa nel silenzio, peraltro, della commissione di vigilanza chiamata in ballo dal gruppo Progetto Rinascimento per rispondere del mancato approfondimento.



“A noi consiglieri di minoranza – hanno esordito i due consiglieri Massimo Betti e Giulia Mariani - non ci è dato di sapere quali modifiche siano state proposte. Il testo unico, però, affronta tutte le casistiche di aziende a partecipazione pubblica, dalle società “in house” 100 per cento pubbliche alle società miste pubblico-private. Non è una differenza da poco adeguare lo statuto ad una “in house” per l’affidamento diretto del servizio o adeguarlo alla disciplina delle aziende miste. Nel primo caso, sarebbe come dire che in questi anni abbiamo scherzato; ovvero che la lunga vicenda della gara europea per individuare un partner privato nel gestore unico di oltre 1,5 milioni di persone è stata solo una perdita di tempo e di soldi”.



“Probabilmente così non è stato – hanno spiegato i due -. Tuttavia è sconcertante constatare che lo stesso testo unico preveda che scelte di questo tenore siano oggetto di specifiche deliberazioni dei consigli comunali, organi ai quali si affida i compiti di decidere sia la costituzione delle società che la modifica delle stesse. Perché il sindaco di Bagni di Lucca si è ben guardato dal convocare un consiglio comunale per decidere ciò?”



La convocazione dell’assemblea di Reti Ambiente infatti sarebbe datata 26 marzo. Nel consiglio comunale del 30 marzo, relativo all’approvazione dei vari bilanci e della Tari, tale comunicazione però non sarebbe stata fatta in aula.



“Si poteva almeno fare una comunicazione – hanno incalzato Betti e Mariani -. Perché la commissione di vigilanza non si è impegnata ad approfondire i vari aspetti connessi alle modifiche statutarie proposte invece di tacere e far silenzio?”



“Ci aspettiamo delle risposte da parte della commissione di vigilanza in merito a questa grave mancanza – hanno concluso - ed inoltre chiediamo al sindaco o al suo consigliere delegato cosa sia stato detto, deliberato e votato per Bagni di Lucca in tale occasione. Certi che sicuramente lo sia stato fatto per il bene dell’intera collettività”.