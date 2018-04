Bagni di Lucca



Retratos Brasileiros in scena a Bagni di Lucca

venerdì, 20 aprile 2018, 15:43

Nuovo appuntamento con la settima edizione JAM - Jazz Appreciation Month Livorno a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno.

Domenica 22 aprile, alle 18.30, presso la Biblioteca ex Chiesa Inglese di Bagni di Lucca, via Evangelina Whipple, Retratos Brasileiros con Elisa Mini, voce, Andrea Garibaldi, pianoforte, Nino Pellegrini, contrabbasso,Marco Simoncini, batteria. Evento coordinato dal promoter livornese Roberto Napoli. Ingresso 5 euro.

Retratos Brasileiros vuole essere un percorso nella musica del paese sudamericano, un omaggio al Brasile e ai suoi maggiori compositori quali Antonio Carlos Jobim, Chico Barque De Hollanda, Joao Bosco, Djavan, Dorival Caymmi, Baden Powell, Pixinguinha, e altri. Un concerto che spazia dalle origini del samba attraverso ritmi, suoni, sfumature, poesia, arrangìamenti, melodie e armonizzazioni tipiche della popolazione “brasileira” fino alla bossa nova, quell’onda nuova che ispirò moltissimi musicisti latinoamericani.

Elisa Mini - Cantante. Comincia la sua formazione musicale con studi di chitarra classica per poi passare allo studio della tecnica vocale, del pianoforte e della musica jazz. Ha studiato con Stefania Scarinzi, Bob Stoloff, Barry Harris, Jay Clayton, Maria Pia De Vito, Sheila Jordan, Cameron Brown, Francisco Mela. Diplomata con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "Martini" di Bologna, sotto la guida di Diana Torto, Stefano Zenni, Tomaso Lama, nel 2013 è scelta come rappresentante del conservatorio Martini di Bologna per la European Jazz School esibendosi a Bordeaux e a Francoforte. Dal 2014 è membro dell’Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti Jazz diretta dal M° Paolo Damiani, con la quale ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali (Umbria jazz, Iseo Jazz, Premio Tenco, Nantes Jazz Festival, Teatro Eliseo, Jazz Italiano per L'aquila, Teatro degli Industri, Torino Jazz Festival). Con L'orchestra ha inciso nel 2015 un disco in qualità di cantante solista e corista prodotto da Camilla Records. Ha all'attivo diversi progetti sulla musica jazz e musica brasiliana e tiene concerti in tutta Italia e all'estero. Ha prestato la voce come backvocalist nel disco “Amore e furto” di Francesco De Gregori. Dal 2015 canta nel quintetto a cappella “Il quinto Elemento” con il quale nel giugno 2016 vince la categoria jazz del “Solevoci international contest” aggiudicandosi anche il premio come miglior solista su tutte le categorie in gara. Nel 2016 Elisa Mini è una degli artisti selezionati dal bando della Regione Toscana “Toscana 100 band”; nel 2017 realizza il suo primo disco, “Beyond the line” pubblicato da Nadir Music e distribuito da Egea.

Andrea Garibaldi - Nato a Camaiore, inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni, Dai 13 anni inizia una serie d’esperienze che lo porteranno ad imparare diversi strumenti da autodidatta: la batteria, il sax, la chitarra e la voce. Dopo aver conseguito la maturità scientifica-tecnologica si iscrive alla facoltà di Lettere laureandosi all’università di Pisa. Abbandona gli studi classici per dedicarsi alla musica leggera e ai cantautori italiani. Intraprende lo studio del jazz sotto la guida di Riccardo Arrighini. Segue diversi seminari con Barry Harris, Enrico Pieranunzi e Franco D’Andrea. A livello jazzistico ha suonato tra gli altri con Massimo Manzi, Riccardo Fioravanti, Fabrizio Bosso, Achille Succi, Nico Gori, Marco Panascìa, Dimitri Grechi Espinoza, Andrea Melani, Andrea Fascetti, Vittorio Alinari, Nino Pellegrini, Luciano Federighi, Michela Lombardi. E’ pianista/tastierista del gruppo The Bossa Nova Company. Ha un trio a suo nome (con Fabio di Tanno e Vladimiro Carboni) con il quale pubblica 2 Ep e l’album “Passaggio al bosco” uscito per la Emme Record Label.

Nino Pellegrini - Si cimenta fin da giovanissimo con il jazz studiando contrabbasso con Paolo Tommasi e con Paolino Dalla Porta, Furio Di Castri, Bruno Tommaso. Nel 1994 e '95 ha vinto due Borse di Studio presso la Scuola "Siena Jazz" all'interno della quale ha fatto parte del Gruppo di Musica di Insieme di Enrico Rava e della Big Band di Giancarlo Gazzani. Ha ottenuto una borsa di studio con Marc Johnson. Nel '94 e '95 ha conseguito il Diploma di "Esecutore di Musica Jazz e Derivazioni Contemporanee". Ha suonato con l'Orchestra Nazionale Giovanile di Jazz diretta da Bruno Tommaso e Giancarlo Gazzani con la quale ha svolto tra l'altro un Tour con James Newton, Palle Daniellson, Peter Erskine, John Taylor. Ha suonato in numerosi festival e sale da concerto in tutta Europa ed in Asia, ed ha collaborato con i migliori musicisti contemporanei quali Enrico Rava, Stefano Battaglia, Paolo Fresu, Stefano Scalzi, Gerard Presencer, Marco Tamburini, Sandro Gibellini, Romano Mussolini, Klaus Lessmann, Tino Tracanna, Fabrizio Bosso, Pietro Tonolo, Mauro Grossi, Fulvio Sisti, Stefano Bollani, Deborah Carter, solo per citarne alcuni. E' docente di contrabbasso.

Marco Simoncini - Ha studiato inizialmente con Renato Ughi e, successivamente, con Ettore Fioravanti e Roberto Gatto, approfondendo poi lo stile e i linguaggi della batteria jazz in seminari presso Siena Jazz e Ronciglione Jazz con Bobby Durham e Tony Williams. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento sul jazz trio di Siena Jazz con Stefano Battaglia. Amante ed esperto dello swing con un approccio che concilia la tradizione con le moderne tecniche batteristiche in oltre due decenni di attività concertistica ha suonato con moltissimi musicisti della costa toscana e molti di livello internazionale come Paul McCandless, Andrea Pellegrini, Nino Pellegrini, Stefano Cocco Cantini, Pietro Tonolo, Piero Frassi, Perico Sumbeat, Franco Nesti, Vittorio Alinari, Giulio Straccati, Alice Reynolds, Marco Panascia, Max De Aloe, Julilette Kelly e altri.