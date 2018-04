Bagni di Lucca



"Siamo tutti Cavalieri erranti" debutta al Teatro Accademico

lunedì, 23 aprile 2018, 15:29

Il Laboratorio Teatroenonsolo di Lucca, con la regia di Miriam Iacopi, debutta come ospite alla rassegna del teatro della scuola al Teatro Accademico di Bagni di Lucca domenica 6 maggio alle 21 con "Siamo tutti Cavalieri erranti".



Il gruppo, formato da soli adulti, conclude un percorso che affronta il tema del viaggio interiore di ognuno di noi. Racconta la regista del gruppo - le parole di Erri De Luca: "Invincibili sono quelli che non si lasciano abbattere, scoraggiare, ricacciare indietro da nessuna sconfitta, e dopo ogni batosta sono pronti a risorgere e a battersi di nuovo", sono state guida per spunti di riflessione e lavoro di gruppo, ognuno si è sentito come Chisciotte, che intorno alla cinquantina si mette per strada con la missione di contrastare ingiustizie e riparare torti. Non si arrende all’evidenza d’essere arrivato ultimo e a tempo scaduto. Viene battuto, sconfitto, rovesciato ma non smette di riprovare ancora. Lui che non ha mai la meglio sui giganti che incontra, è l’invincibile. Chi sconfitto sempre, mai rinuncia a battersi di nuovo è invincibile. Forti di questa convinzione siamo andati a cercare tracce di Chisciotte nella vita, nella poesia e nei libri - continua Miriam Iacopi - sopra un camice di forza ci siamo interrogati, fermati, per poi riprendere il cammino. Passo dopo passo i nostri piedi hanno incontrato gioia e sofferenza, è il cammino dell'uomo da sempre errante e prigioniero delle proprie paure. In ogni platea una sedia vuota per lui, per noi e per tutti voi, eternamente “erranti”.



Gli "Erranti ", oltre a Bagni di Lucca saranno ospiti al Teatro delle Ali di Brescia il 18 e 19 Maggio, il 27 Maggio a Roma al Teatro Patologico e saranno a Lucca il 31 Maggio al Teatro S.Girolamo ore 21:30.