Bagni di Lucca



Sport e disabilità, incontri nelle scuole

martedì, 3 aprile 2018, 17:58

Giulia Mariani e David Bonaventuri promuovono un progetto intrapreso con l'Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca riguardante lo sport e la disabilità.



"Da qualche anno - spiegano i due - si cerca di porre l’attenzione sul tema dello sport e della disabilità. Siamo partiti sfruttando l’occasione della Festa dello Sport a Bagni di Lucca per portare esempi concreti di sport integrati e atleti paralimpici che mostrassero questo mondo soprattutto ai ragazzi. Da tre anni a questa parte il progetto non si è mai fermato e ha cercato non solo uno sviluppo costante, ma una collaborazione con la scuola che si è rinnovata di anno in anno. Lo scorso anno per esempio in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo è stato presentato il progetto, confermato dall’attuale amministrazione comunale, per la lotta alle barriere architettoniche, partendo dallo sport e dagli impianti sportivi, per procedere a macchia d’olio nei vari aspetti della vita di tutti i giorni: scuole, viabilità e trasporti, strutture ricettive. Ai ragazzi venne chiesto di realizzare un logo e uno slogan che avrebbe fatto da copertina a questo progetto per un comune accessibile a tutti e la risposta dei ragazzi fu molto positiva, dimostrando di essere stati colpiti dall’argomento e manifestando una grande sensibilità".

"Nell’ottica di questo progetto ambizioso che procede - continuano -, abbiamo cercato di fare un passo avanti e portare questa collaborazione con la scuola a un livello ancora più alto. Abbiamo proposto una serie di incontri per i ragazzi con persone disabili, tutte portatrici di un messaggio importante: la forza di abbattere ogni barriera, non solo quella fisica, ma anche e soprattutto quella mentale. Una forza di volontà talmente forte da abbattere qualsiasi problema o incidente di percorso. Quando abbiamo presentato il progetto il messaggio era chiaro fin da subito: nessun pietismo, nessuna compassione; non è questo che si intende presentare ai ragazzi".

"Il primo incontro - dichiarano - si è tenuto venerdì 23 marzo con Andrea Lanfri, atleta paralimpico, pluri-campione italiano, bronzo agli Europei, argento ai Mondiali e in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Lanfri ha raccontato la sua storia, la malattia, ma soprattutto la sua voglia di non fermarsi mai davanti a nessun “intoppo”, come lo ha definito. In brevissimo tempo la malattia lo ha portato all’amputazione delle gambe e di parte delle dita delle mani eppure ha spiegato ai ragazzi come tutto questo si è trasformato in fortissima voglia di correre, correre al di là di ogni ostacolo. Andrea Lanfri oggi è un pluri- campione di atletica e continua a vivere anche la sua passione per l’arrampicata".

"L’accento - sottolineano i due - è stato posto su questo: dopo un percorso di questo genere, dopo un esempio così forte per i ragazzi, vietato dire “non ce la faccio, ma tanto non mi riesce, non riesco”. La barriera più forte e la più pericolosa è quella della mente, gli ostacoli e i muri che noi stessi poniamo tra noi e i nostri obiettivi. Lo scorso anno avevamo chiesto ai ragazzi di prendere coscienza delle barriere architettoniche intorno a noi, quelle a cui magari nemmeno facciamo caso. Avere occhi più aperti e attenti a queste situazioni. Adesso, portando avanti questi incontri, gli chiediamo di verificare di persona che tutto si può cercare di vincere: una malattia, un incidente, una cosa talmente grave che potrebbe segnarti la vita… e di conseguenza tutte le nostre battaglie quotidiane e quei problemi che ci creiamo e che crediamo insormontabili. Diamo forse troppo per scontato le cose che abbiamo, dobbiamo tornare a lottare per ciò che vogliamo raggiungere".

"Stiamo organizzando altri incontri - concludono - e dobbiamo veramente ringraziare la preside, la vicepreside e tutto l’Istituto perché hanno accolto subito questo progetto manifestando di avere a cuore certe tematiche così come le abbiamo noi. Riteniamo la scuola il veicolo principale per trasmettere determinati valori ai ragazzi che saranno gli adulti di domani, sperando che tornando a casa trasmettano questi messaggi anche agli adulti perché ne abbiamo tutti bisogno".