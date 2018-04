Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Base, gestione superficiale della precedente giunta. Betti si dimetta"

venerdì, 6 aprile 2018, 17:13

di tommaso boggi

I due consiglieri comunali del centrodestra bagnino, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", hanno ribadito la propria posizione in merito ai 95 mila euro fuori bilancio di Base srl, la società in house di raccolta e smaltimento rifiuti di Bagni di Lucca, creata dalla precedente giunta Betti e al centro negli ultimi giorni delle polemiche per la revoca dall'incarico dell'ex amministratore unico Giuseppe Vitiello.



Lo hanno fatto attraverso una conferenza stampa che ha già suscitato le prime reazioni da parte dell'ex amministratore Vitiello il quale ha respinto con forza le "accuse" mosse nei suoi confronti dai due consiglieri in quanto elevate a "sentenza" senza citare le proprie controdeduzioni.



Le "accuse" di cui ha parlato Vitiello, però, non erano indirizzate solo all'ex amministratore unico, ma anche al precedente sindaco. "Betti, con la sua amministrazione, ha gestito la questione con molta superficialità – ha infatti spiegato Gemignani - mentre Vitiello si sta comportando in maniera evidentemente scorretta pubblicando sui social network il bilancio di Base ancora non analizzato dal revisore dei conti e quindi al momento non approvabile. Chiediamo quindi le dimissioni di Betti dalla sua attuale carica di consigliere anche come ammissione di responsabilità".



"Sempre riguardante l'ambito dei rifiuti – ha continuato Gemignani - il mio gruppo proporrà una mozione per la distribuzione ai bisognosi di beni alimentari secondo la nuova legge Gadda, offrendo ai negozianti che parteciperanno al progetto una diminuzione della Tari. Non sono chiacchiere ma iniziative concrete."



Lucchesi, in qualità di presidente della commissione di controllo su Base, è invece scesa più nel particolare della questione: "Siamo arrivati a questo punto - ha dichiarato - per la mancata comunicazione della situazione nel mese di luglio, quando era ancora possibile fare un aggiustamento; i dati infatti sono arrivati solo in ottobre". Affermazione, quest'ultima, a cui però l'ex amministratore unico, Giuseppe Vitiello, ha risposto nella sua lettera.



"Altro punto - ha infine concluso la consigliera - è il fatto che si vorrebbe coprire il debito utilizzando gli utili di Base, cosa impossibile perché la legge a cui si farebbe riferimento parla della possibilità di usare il fatturato della società e non gli utili".