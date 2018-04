Un futuro per Bagni di Lucca: "Semaforo a Ponte a Diana, chiediamo ad Anas un trattamento migliore"

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 23 aprile 2018, 15:29

Il Laboratorio Teatroenonsolo di Lucca, con la regia di Miriam Iacopi, debutta come ospite alla rassegna del teatro della scuola al Teatro Accademico di Bagni di Lucca domenica 6 maggio alle 21 con "Siamo tutti Cavalieri erranti"

sabato, 21 aprile 2018, 20:04

Dopo una partenza in salita, con due pesanti chiusure da gestire (una scuola di montagna e la piscina comunale), l'amministrazione Michelini mantiene fede alle promesse ottenendo un finanziamento da oltre 4 milioni di euro per ricostruire la scuola di Scesta e riaprire le piscine entro l'estate, oltre ad un'altra numerosa...

venerdì, 20 aprile 2018, 15:43

Domenica 22 aprile, alle 18.30, presso la biblioteca ex Chiesa Inglese di Bagni di Lucca, in via Evangelina Whipple, Retratos Brasileiros con Elisa Mini, voce, Andrea Garibaldi, pianoforte, Nino Pellegrini, contrabbasso, Marco Simoncini, batteria. Evento coordinato dal promoter livornese Roberto Napoli. Ingresso 5 euro

giovedì, 19 aprile 2018, 14:39

Il gruppo consiliare di minoranza Progetto Rinascimento, a seguito dell’invio di un esposto alla Procura di Lucca ed al Prefetto di Lucca il 7 aprile, ha segnalato il possibile perpetuarsi di un reato commesso dall’attuale dirigenza della società "in house" Bagni di Lucca servizi srl, in quanto la stessa non...

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:23

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, informata ieri che, con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, è stata ammessa a finanziamento la somma complessiva di 4.365.887 euro a fronte di cinque progetti presentati entro il 20 febbraio

martedì, 17 aprile 2018, 11:33

Domenica 22 aprile alle 12.30, al Villaggio Globale di Bagni di Lucca il dottor Nitamo Montecucco illustrerà alla stampa le linee guida del Progetto Gaia Network