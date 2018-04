Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Susie Clarke, no al trasferimento degli uffici"

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:44

di andrea cosimini

La questione riguardante il poliambulatorio “Susie Clarke” di Bagni di Lucca torna in consiglio comunale. I consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, del gruppo “Un futuro per Bagni di Lucca”, hanno infatti presentato una mozione per impegnare il consiglio a supportare l’amministrazione a fare qualsiasi pressione verso l’Asl affinché gli ultimi uffici presenti nella struttura non vengano trasferiti presso il polo di Gallicano.



I due consiglieri furono protagonisti di un’interpellanza, discussa in consiglio il 17 marzo, riguardo alcune voci negative sul futuro dello stesso poliambulatorio.



“In quell’occasione – spiegano i due consiglieri – il consigliere di maggioranza, Marco Pelagalli, riferì che, sentiti i vertici provinciali della Asl (il dottor Chierici e il dottor Tomasi), gli stessi avevano comunicato l’intenzione di trasferire anche gli ultimi uffici presenti al poliambulatorio presso il nuovo polo di Gallicano, nella ex scuola primaria”.



“A fronte di questo – dichiarano Gemignani e Lucchesi – impegniamo il consiglio comunale a supportare l’amministrazione e la giunta a fare qualsiasi pressione verso l’azienda sanitaria affinché ciò non accada, proponendo di realizzare in tale luogo anche uno sportello di mediazione familiare con psicologo e uno sportello di ascolto per ragazze madri, sullo stile di quello che era estato realizzato dall’amministrazione Donati a Fornoli”.



“Come già suggerito dal consigliere Pelagalli – concludono -, idea che condividiamo, proponiamo anche di poter lavorare per spostare in tale luogo, la sede locale della Croce Rossa”.