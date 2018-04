Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Tari, una proposta per agevolare i commercianti"

venerdì, 13 aprile 2018, 16:38

di andrea cosimini

Aiutare i commercianti che scelgono di effettuare donazioni e distribuzioni di prodotti alimentari a fini sociali con agevolazioni o riduzioni sugli importi della Tari.

Questa la richiesta dei due consiglieri di minoranza Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", che hanno fatto leva sull'applicazione della cosiddetta "Legge Gadda" per avanzare al consiglio comunale una mozione. La "Legge Gadda" (già applicata con successo in altri comuni italiani) disciplina infatti la donazione e la distribuzione dei prodotti alimentari e farmaceutici, che in precedenza venivano smaltiti perché invenduti dalle attività, ai fini della solidarietà sociale.

"Presentiamo questa mozione - spiegano i due consiglieri - per rispondere, in parte, al seppur minimo aumento della Tari nel nostro comune, ma soprattutto per venire incontro ai numerosi cittadini in difficoltà. Bagni di Lucca è infatti il comune con il reddito pro capite più basso di tutta la provincia ed ha un commercio non messo troppo bene. L'idea è quindi quella di dare un aiuto sia ai cittadini che agli stessi commercianti che noi riteniamo dei "capitani coraggiosi".

"Un fatto concreto - concludono i due - che cerca di alleviare alcune difficoltà del nostro territorio. Una richiesta che va al di là di ogni polemica. Ci auguriamo quindi che il consiglio comunale non badi a quella che sono le differenze di idee o di appartenenza, ma che voti per il bene dei paesi e dei cittadini".