Bagni di Lucca



Vitiello: "Base, si lancia l'accusa e si trasforma in sentenza"

venerdì, 6 aprile 2018, 10:09

Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico di Base srl, prende di mira questa volta i due consiglieri di opposizione Claudio Gemignani e Laura Lucchesi ("Un futuro per Bagni di Lucca") dopo la conferenza stampa convocata in settimana per chiarire la propria posizione sulla vicenda legata al tema dei rifiuti.



"Durante il consiglio comunale del 30 marzo 2018 - esordisce - la consigliera comunale di maggioranza Barsellotti, persona certamente non lontana dal sindaco, afferma testualmente: "Il confronto con Vitiello l'abbiamo avuto a più riprese, io non sempre perché non essendo mio compito specifico, ma è stato più e più volte con la maggioranza. Non facciamo passare il messaggio che il confronto non c'è stato, che lui non abbia mai interloquito con noi, perché lo ha fatto a più riprese. Noi siamo stati a conoscenza fin dal primo momento nello specifico del lavoro che in azienda facevano". Penso che questa dichiarazione faccia ben chiarezza sulle menzogne emerse durante la conferenza stampa di Gemignani e Lucchesi, per lo meno rifacendoci a quanto riportato dalla stampa".

"Ben prima di ottobre 2017 - spiega - erano noti ai consiglieri di maggioranza i dati sulla produzione dei rifiuti e sui risultati economici positivi di Base. La presidente Lucchesi, volendo essere corretta nel suo ruolo, avrebbe dovuto citare o riportare anche le controdeduzioni che il sottoscritto ha inviato a seguito del ricevimento del verbale della commissione di vigilanza, controdeduzioni accompagnate da un elevato numero di documenti ed allegati. Ovviamente i consiglieri Gemignani e Lucchesi si son ben guardati dal citare queste controdeduzioni, venendo meno al più elementare principio di uno stato di diritto che prevede sempre la facoltà di difendersi o di fornire chiarimenti a chiunque sia oggetto di accuse. Avrebbero dovuto citarle, ed eventualmente chiarire il motivo per cui non venivano ritenute valide o giustificative. Si lancia l'accusa e la si trasforma in sentenza. Ovviamente di ciò verranno chiamati a rispondere personalmente in sede giudiziaria".

"Ma una cosa vera probabilmente hanno detto durante la conferenza stampa - conclude -: Vitiello, avendo sostenuto Betti, non era uomo di fiducia dell'attuale sindaco. Non importa quante cose positive abbia fatto, va rimosso perchè non è uomo di fiducia. Ma se si voleva semplicemente sostituire Vitiello con una persona di fiducia del Sindaco, bastava dirlo, senza montare tutta questa inutile sceneggiata. D'altronde, a dicembre si sarebbe concluso il periodo di incarico di Vitiello, e il Sindaco poteva tranquillamente sostituirlo con chi voleva ( anche se un minimo di rispetto delle procedure di evidenza pubblica non avrebbe fatto male...). Quindi si sceglie per fiducia, si affidano le gestioni della società a chi ubbidisce, non a chi sa o vuole tutelare il bene assegnatogli, bene che come è noto appartiene alla cittadinanza e non certo al sindaco di turno".