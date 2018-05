Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca la carta d'identità elettronica

mercoledì, 9 maggio 2018, 10:57

Da lunedì 21 maggio anche nel comune di Bagni di Lucca sarà disponibile la carta d’identità elettronica (Cie). I cittadini potranno richiederla all’ufficio anagrafe previo appuntamento. La carta d’identità elettronica non sarà rilasciata dal comune il giorno stesso, ma sarà inviata per posta dal Ministero dell’Interno all’indirizzo indicato e recapitata entro 6 giorni dalla data di richiesta.



Il numero al quale è possibile telefonare per informazioni è 0583-809939. Il nuovo orario dell’ufficio anagrafe sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 - martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 – sabato chiuso.



La nuova carta d’identità elettronica avrà il costo di € 22,21 (da versare prima di avviare la pratica) ha la funzione di identificazione del cittadino e anche di titolo di viaggio nei paesi appartenenti all’Unione Europea. Per predisporla sarà necessaria una foto tessera (formato ICAO), il codice fiscale del richiedente o la tessera sanitaria e il documento d’identità scaduto o in scadenza. Nella fase di rilascio verranno acquisite le impronte digitali e si potrà esprimere il consenso alla donazione o meno degli organi.



Per i cittadini impossibilitati a presentarsi per malattie gravi o altri impedimenti documentabili si consiglia di rivolgersi allo sportello per le informazioni sulla procedura. Dalla data di decorrenza delle carte d’identità in formato elettronico non saranno più rilasciate le carte d’identità in formato cartaceo. Il cittadino può scegliere se riceverla presso l’indirizzo di residenza o ritirarla presso la casa comunale. Le carte d’identità cartacee rilasciate fino ad ora, saranno valide a tutti gli effetti fino alla data naturale di scadenza.