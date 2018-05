Al Teatro Accademico va in scena "La palla al piede"

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 4 maggio 2018, 13:12

Il capogruppo di "Progetto Rinascimento", Massimo Betti, chiede al presidente della commissione di vigilanza Base Srl, la consigliera Laura Lucchesi, di indicare quale sia il nome del responsabile tecnico iscritto al regolare albo dei gestori ambientali per la gestione dei rifiuti della Bagni di Lucca servizi srl dalla data del 29...

giovedì, 3 maggio 2018, 14:49

Procede a Bagni di Lucca l'iniziativa di proporre incontri nelle scuole con persone disabili portatrici di messaggi importanti di forza e volontà

mercoledì, 2 maggio 2018, 11:14

In occasione del 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini, domenica 6 maggio alle 17.30 verrà eseguita nella Chiesa di Ponte a Serraglio a Bagni di Lucca la Petite Messe Solennelle

venerdì, 27 aprile 2018, 19:15

Con una lettera protocollata in comune, senza loghi politici, la consigliera di minoranza Giulia Mariani ha informato il sindaco di Bagni di Lucca che, dopo la decisione di accorpare le scuole di San Cassiano, Scesta e Fabbriche di Casabasciana, sarebbe partita una raccolta di firme paesana per prendere in considerazione...

venerdì, 27 aprile 2018, 19:13

A Fornoli il punto di ascolto è ospitato all'interno dell'attuale sede del consigliere del gruppo "Un Futuro per Bagni di Lucca" Claudio Gemignani e Laura Lucchesi in via Papa Giovanni XXIII che avranno il ruolo di coordinare le segnalazioni e la presenza sul territorio

venerdì, 27 aprile 2018, 16:09

I due consiglieri del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, intervengono sulla questione relativa al semaforo a Ponte a Diana chiedendo ad Anas la rimozione e il ripristino della carreggiata, oltre ad una serie di interventi di manutenzione