Concerto per il 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 27 aprile 2018, 19:15

Con una lettera protocollata in comune, senza loghi politici, la consigliera di minoranza Giulia Mariani ha informato il sindaco di Bagni di Lucca che, dopo la decisione di accorpare le scuole di San Cassiano, Scesta e Fabbriche di Casabasciana, sarebbe partita una raccolta di firme paesana per prendere in considerazione...

venerdì, 27 aprile 2018, 19:13

A Fornoli il punto di ascolto è ospitato all'interno dell'attuale sede del consigliere del gruppo "Un Futuro per Bagni di Lucca" Claudio Gemignani e Laura Lucchesi in via Papa Giovanni XXIII che avranno il ruolo di coordinare le segnalazioni e la presenza sul territorio

venerdì, 27 aprile 2018, 16:09

I due consiglieri del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, intervengono sulla questione relativa al semaforo a Ponte a Diana chiedendo ad Anas la rimozione e il ripristino della carreggiata, oltre ad una serie di interventi di manutenzione

lunedì, 23 aprile 2018, 15:29

Il Laboratorio Teatroenonsolo di Lucca, con la regia di Miriam Iacopi, debutta come ospite alla rassegna del teatro della scuola al Teatro Accademico di Bagni di Lucca domenica 6 maggio alle 21 con "Siamo tutti Cavalieri erranti"

sabato, 21 aprile 2018, 20:04

Dopo una partenza in salita, con due pesanti chiusure da gestire (una scuola di montagna e la piscina comunale), l'amministrazione Michelini mantiene fede alle promesse ottenendo un finanziamento da oltre 4 milioni di euro per ricostruire la scuola di Scesta e riaprire le piscine entro l'estate, oltre ad un'altra numerosa...

venerdì, 20 aprile 2018, 15:43

Domenica 22 aprile, alle 18.30, presso la biblioteca ex Chiesa Inglese di Bagni di Lucca, in via Evangelina Whipple, Retratos Brasileiros con Elisa Mini, voce, Andrea Garibaldi, pianoforte, Nino Pellegrini, contrabbasso, Marco Simoncini, batteria. Evento coordinato dal promoter livornese Roberto Napoli. Ingresso 5 euro