Enel Green Power collabora con il rafting sul torrente Lima

Altri articoli in Bagni di Lucca

martedì, 29 maggio 2018, 13:54

Reso noto il calendario delle manifestazioni estive a Bagni di Lucca in programma nei mesi di giugno e luglio. Numerosi gli eventi proposti dalle associazioni del territorio che l'assessorato alla cultura ha raccolto mediante l'ufficio manifestazioni

lunedì, 28 maggio 2018, 09:55

L’inaugurazione del rinnovato albergo “hotel Nazionale” con annessa “l’osteria Palio” a Ponte a Serraglio ha lasciato tutti piacevolmente emozionati. Lo si è capito da subito che Emiliano Milza, restaurant manager, aveva portato un’idea nuova di gestione della ristorazione, un’idea che parte da lontano, da una passione per un’attività antica come...

sabato, 26 maggio 2018, 14:01

La “questione Base” continua a far discutere a Bagni di Lucca, tra accuse e polemiche. L’amministrazione comunale, che finora era rimasta in silenzio, ha convocato una conferenza stampa per chiarire la propria posizione

mercoledì, 23 maggio 2018, 16:29

Si è conclusa la prima parte del progetto “In-Dipendenza”, ideato dalla Nuova Farmacia Ecologica di Bagni di Lucca e dall’associazione di promozione sociale “Semi di Zucca”, che ha coinvolto alcune classi dell’Istituto Comprensivo della cittadina

mercoledì, 23 maggio 2018, 16:07

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca Progetto Rinascimento solleva dubbi di legittimità sulla nomina del responsabile tecnico di Base srl dopo la revoca dell'ex amministratore unico Giuseppe Vitiello e l'avvio del procedimento disciplinare volto alla cancellazione della società

mercoledì, 23 maggio 2018, 09:13

Mantenendo fede a quanto promesso durante la campagna elettorale, il neo eletto senatore Massimo Mallegni ha incontrato cittadini e commercianti nella nuova sede di Fornoli, incontro che, ha assicurato il senatore, vuole essere il primo di una lunga serie con cadenza mensile