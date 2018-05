Bagni di Lucca



Hotel Nazionale e osteria Palio: connubio vincente per palato, turismo e cuore

lunedì, 28 maggio 2018, 09:55

di loreno bertolacci

L’inaugurazione del rinnovato albergo “Hotel Nazionale” con annessa “l’osteria Palio” a Ponte a Serraglio ha lasciato tutti piacevolmente emozionati. Lo si è capito da subito che Emiliano Milza, restaurant manager, aveva portato un’idea nuova di gestione della ristorazione, un’idea che parte da lontano, da una passione per un’attività antica come l’uomo. Non a caso “l’osteria Palio”, in una “valle del bello e del buono” si ispira proprio a questi due concetti.



Il bello della location, la magnifica cornice di Ponte a Serraglio, del torrente Lima con il Casinò di Bagni di Lucca e le sue ville, il bello delle sale rimodernate del vecchio albergo Corona, intervento fatto con gusto ed eleganza. Il buono per il palato ma non solo. Il nuovo modo di fare ristorazione sarà quello della ricerca sul territorio di appartenenza di prodotti tipici, gli agricoltori locali saranno i protagonisti di questa nuova cucina dell’osteria del Palio, una cucina insomma di eccellenza. Ma non solo questo, ci sarà anche il “buono del cuore”.



Tante iniziative legate ad istituzioni benefiche sono state annunciate durante l’inaugurazione da parte della nuova gestione. Era infatti presente il presidente della Lega italiana lotta ai tumori di Siena Gaia Tancredi ed il presidente dell’associazione PizzaAut onlus per l’inclusione dei ragazzi autistici nelle attività riconducibili alla cucina. L’impegno è stato quello di assumere due giovani autistici che faranno parte quindi di questo nuovo staff.



Un nuovo modo di fare ristorazione, un valore aggiunto per il territorio di Bagni di Lucca e per tutta la valle che ha avuto gli apprezzamenti da parte delle tante autorità locali presenti alla manifestazione, come i sindaci di Bagni di Lucca, Barga, Minucciano e Borgo a Mozzano. Presenti anche ex sindaci e consiglieri regionali come Betti e Pellegrinotti. Lo chef Pietro Parisi ha poi illustrato il nuovo modo di fare cucina. Dai successi a Dubai in ristoranti a sette stelle al ritorno nel suo territorio, Napoli. Il “cuoco contadino” ha riproposto, anche con gli assaggi del ricco buffet che ha accompagnato l’inaugurazione, le ricette tradizionali basate su coltivazioni naturali e sulla ricerca appunto di prodotti appartenenti al territorio in cui si svolge l’attività ristorativa.



Ascoltare questo giovane chef è stato per tutti una lezione di vita oltre che di cucina. Si è capito quanto la passione per questa attività abbia avuto un ruolo importante nelle scelte fatte dal “cuoco contadino” e quanto questa passione abbia condizionato anche le scelte della nuova gestione dell’”osteria Palio”. Non è mancata neppure la parte artistica rappresentata dal maestro Emilio Farina che ha creato la bandiera dell’hotel con i colori classici del Tricolore con riportate scritte dell’Italia, di Bagni di Lucca e della Toscana. Alcune delle sue opere andranno inoltre ad impreziosire la sala di ristorazione. E se il buon giorno si vede dal mattino si può tranquillamente affermare che “l’osteria Palio” e “l’hotel Nazionale” faranno da protagonisti dal 30 maggio in poi, giorno di apertura ufficiale, nella nuova realtà turistica e di ristorazione di Bagni di Lucca e della valle in generale.