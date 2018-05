“In-dipendenza”, dalle scuole di Bagni di Lucca un progetto sulla gestione della dipendenza e delle emozioni

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 23 maggio 2018, 16:07

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca Progetto Rinascimento solleva dubbi di legittimità sulla nomina del responsabile tecnico di Base srl dopo la revoca dell'ex amministratore unico Giuseppe Vitiello e l'avvio del procedimento disciplinare volto alla cancellazione della società

mercoledì, 23 maggio 2018, 09:13

Mantenendo fede a quanto promesso durante la campagna elettorale, il neo eletto senatore Massimo Mallegni ha incontrato cittadini e commercianti nella nuova sede di Fornoli, incontro che, ha assicurato il senatore, vuole essere il primo di una lunga serie con cadenza mensile

lunedì, 21 maggio 2018, 11:07

Il comune di Bagni di Lucca informa che dal 30 maggio al 14 luglio 2018 compreso, sarà pubblicato il terzo nuovo avviso di gara per la vendita di Villa Fiori e relativo Parco. Il termine per la presentazione dell’offerta scadrà il 16 luglio 2018.

sabato, 19 maggio 2018, 15:08

Durante un incontro pubblico al Teatro Accademico di Bagni di Lucca, l'associazione Partecipazione&Sviluppo presenterà le attività intraprese negli ultimi due in tema di accoglienza dei richiedenti asilo in Valle del Serchio e parlerà del recente progetto portato avanti in Eritrea

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:14

Una richiesta protocollata stamattina in comune, rivolta al sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini (e per conoscenza al prefetto), affinché inviti l'ex amministratore unico della società Base srl, l'ingegner Giuseppe Vitiello, a presenziare e a prendere parola durante il prossimo consiglio comunale sulle motivazioni della sua revoca

martedì, 15 maggio 2018, 13:31

Sabato 26 e domenica 27 maggio, presso il Parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio, si terrà la storica rievocazione con figuranti "Le strade della Memoria" a cura dell'associazione Linea Gotica della Lucchesia