Bagni di Lucca



In Mediavalle si celebra la "Giornata Mondiale della Croce Rossa 2018”

sabato, 5 maggio 2018, 08:45

“La dedizione spontanea non è cosa così rara come si possa pensare. (...) Nel nostro secolo egoista, quale migliore attrattiva per i cuori generosi, per i caratteri cavallereschi, che correre gli stessi rischi dell’uomo d’armi, con una missione tutta volontaria di pace e di consolazione! La storia prova che non c’è nulla di chimerico nel contare su dedizioni di questo tipo”. J.H. Dunant, “Un Souvenir de Solferino”, 1862.



L’8 maggio celebriamo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e siamo orgogliosi di farlo proprio in occasione del giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, fieri del fatto che la sua “chimera” si sia pienamente concretizzata nel lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente i volontari del più grande network umanitario del mondo: il nostro!



La Giornata, infatti, è un’occasione speciale in cui in tutto il mondo 17 milioni di volontari, di cui oltre 160 mila in Italia, sotto un unico Emblema, testimoniano a tutto il pianeta che i Sette Principi su cui la nostra Organizzazione si basa, sono più attuali che mai.



E’ importante celebrare il lavoro degli operatori presenti nelle tante aree di crisi e di conflitto, nei luoghi dove avvengono i disastri naturali, nelle grandi emergenze ma, soprattutto, nelle vulnerabilità quotidiane che non fanno notizia. Obiettivo della Giornata è quello di avvicinare la cittadinanza al Movimento, partendo dalle scuole: la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC).



Per questo da lunedì 7 verrà esposta la bandiera della Croce Rossa fuori dai palazzi comunali di Bagni di Lucca e Unione dei Comuni Media valle e anche presso l'istituto comprensivo del capoluogo per una settimana. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulle iniziative.