Bagni di Lucca



Mallegni a Bagni di Lucca incontra cittadini e commercianti: "Sarò presente sul territorio in modo continuativo"

mercoledì, 23 maggio 2018, 09:13

di loreno bertolacci

Mantenendo fede a quanto promesso durante la campagna elettorale, il neo eletto senatore Massimo Mallegni ha incontrato cittadini e commercianti nella nuova sede di Fornoli, incontro che, ha assicurato il senatore, vuole essere il primo di una lunga serie con cadenza mensile.



Organizzata dai consiglieri comunali di Bagni di Lucca Laura Lucchesi e Claudio Gemignani la giornata, ricca di incontri, è iniziata alle 14,30 alla presenza di alcuni giornalisti delle più importanti testate on-line e cartacee. Puntualmente è arrivato il senatore e dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito è subito partito il confronto con i presenti che in una prima fase sono stati i commercianti locali, esercenti e ristoratori.



Dopo la lettura da parte della consigliera Laura Lucchesi della mozione presentata in consiglio comunale riguardante la ridistribuzione a chi ne ha bisogno dei prodotti invenduti negli esercizi commerciali, è stata la volta del senatore Mallegni che ha ribadito il ruolo centrale di questi due consiglieri comunali che sono riusciti a ridare centralità a Forza Italia e a tutto lo schieramento di centro destra che a Bagni di Lucca è maggioritario. Continua Mallegni: "Essere di Forza Italia significa sacrificarsi, per il bene della collettività; il nostro obiettivo non è quello di allargare il solco dei dissapori ma creare unità di centro destra ed io sono il rappresentante di questa coalizione che deve rafforzarsi anche localmente, superando le incomprensioni”.



Si è parlato poi di turismo e di commercio in declino oltre che di spopolamento della valle del Serchio che secondo gli ultimi dati ha subito una notevole flessione in termini di presenze, da 57 mila a 27 mila persone. Ha ricordato poi Antoni Contrucci come un grande sindaco al quale è molto legato e Giancarlo Donati. Commentando il recente contratto di governo e facendo paragoni con la gestione locale ha incoraggiato Laura Lucchesi e Claudio Gemignani a proseguire con il loro lavoro in consiglio comunale. “Se l’attuale amministrazione comunale fa proposte che coincidono con il nostro programma per il bene dei cittadini noi le votiamo - continua Mallegni - mentre le cose che non condividiamo non le votiamo. Un atteggiamento di questo tipo non sta a significare alcun tipo inciucio con chi governa ma rappresenta un profondo senso di responsabilità politica per il bene comune”.



Mallegni ha continuato: “Sarò presente sul territorio in modo continuativo, essendo stato eletto dalla gente lo ritengo un impegno obbligatorio; la mia esperienza politica di amministratore locale mi ha insegnato a stare fra la gente, ascoltare la gente per poi cercare di trovare le soluzioni ai problemi; forse è un vecchio modo di fare politica ma ho visto che alla lunga funziona.”



Alle 16,30, come da programma, il senatore ha incontrato alcuni cittadini di Bagni di Lucca che gli hanno esposto problemi che li riguardavano e per i quali fin da subito ha cercato di dare risposte e soluzioni. C’è stata poi una passeggiata in compagnia di sostenitori ed amici nella zona di Ponte a Serraglio dove ha visitato un intervento recente sul una struttura alberghiera esistente da parte di privati.



Alle 19 è stato servito un aperitivo presso il “bar Italia”, dove è arrivata la troupe di una tv locale ad intervistarlo prima della cena al ristorante “Antico caffè del Sonno” dove erano presenti un gran numero di commensali arrivati anche da vari comuni della Garfagnana, politici locali ed il consigliere regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti. Entusiasmo e tanta voglia di fare, questo è quanto emerso da questo primo incontro con il senatore Mallegni.