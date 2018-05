Bagni di Lucca



Mallegni a Bagni di Lucca per incontrare cittadini e commercianti

giovedì, 10 maggio 2018, 16:19

I due consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Un Futuro per Bagni di Lucca”, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, annunciano la presenza del neo eletto senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, a Bagni di Lucca il 21 maggio.



“Una visita pianificata da tempo - commentano i due consiglieri - . Il senatore, nell’occasione, avrà diversi impegni e appuntamenti sul territorio e nella nostra sede a Fornoli che Mallegni stesso ha scelto come punto di ascolto per la Mediavalle e per la Garfagnana”.



Ecco il programma completo della visita del senatore: alle 14: arrivo presso la sede di Fornoli, civico 61, in via Papa Giovanni XXIII e incontro coi consiglieri Laura Lucchesi e Claudio Gemignani; alle 14.30: riunione del senatore con commercianti, esercenti, ristoratori, di Bagni di Lucca (ognuno è invitato); dalle 15.30 alle 16.30: il senatore e i consiglieri a disposizione dei cittadini in sede: chiunque può venire a colloquio; alle 16.30: conferenza stampa del senatore Mallegni e dei consiglieri Laura e Claudio (temi locali e nazionali); alle 17.45: passeggiata per Fornoli; alle 19: aperitivo presso "Bar Italia" a Ponte a Serraglio; infine alle 20: cena presso il ristorante "Antico Caffe' del Sonno" nel capoluogo (prenotare ai consiglieri comunali Laura al 3476146320 e Claudio al 3289013550 entro venerdì 18 maggio).

"Noi – concludono Gemignani, Lucchesi e i membri di Forza Italia locale con tutto il gruppo - abbiamo sempre detto sì ai santi in paradiso. Perché con loro possiamo fare tanto anche dall'opposizione. Per cui siamo onorati di accogliere un senatore che per noi è, prima di tutto, un amico".