Bagni di Lucca



Michelini: “Basta polemiche e accuse: su Base scelte legittime e trasparenti”

sabato, 26 maggio 2018, 14:01

di simone pierotti

La “questione Base” continua a far discutere a Bagni di Lucca, tra accuse e polemiche. L’amministrazione comunale, che finora era rimasta in silenzio, ha convocato una conferenza stampa per chiarire la propria posizione. E’ il sindaco Paolo Michelini a parlare: “Da varie parti si sta gridando allo scandalo, si lanciano accuse, ma non è accaduto niente di vergognoso, la nostra amministrazione ha agito in maniera legittima. Non siamo dilettanti allo sbaraglio, abbiamo seguito tutte le prassi necessarie, convinti ed orgogliosi. Abbiamo revocato il precedente amministratore unico e nominato uno nuovo, in qualità di proprietari di Base, per portare benefici ai cittadini. Ripeto che non condivido gli attacchi personali, ho lavorato per 40 anni per l’amministrazione e avevo imparato che una cosa è la politica, un’altra i rapporti personali, ma non tutti la pensano così”.

Dopo la premessa, il primo cittadino spiega tutta la vicenda: “Quando abbiamo messo mano alla società Base, dopo che non erano stati effettuati controlli da un anno e mezzo, abbiamo riscontrato carenze e ritardi negli adempimenti e comunicazioni, è mancata la collaborazione con l’amministratore unico e si sono evidenziate spese impreviste sul bilancio 2017. Ciò ha portato ad un debito fuori bilancio, approvato perché certificato dai nostri funzionari. Ci è stato poi presentato un piano per il 2018 che prevedeva un aumento del costo del servizio. Nel frattempo abbiamo istituito la commissione comunale di controllo che ha evidenziato incongruenze. Per questo abbiamo sostituito l’ing. Vitiello nel corso di un’assemblea. Da un primo esame del bilancio è stato rilevato che c’erano poste non regolari e non allocabili nel bilancio per cui è stata rinviata la sua approvazione al 30 giugno”.

Un appunto sui dipendenti di Base: “Sottolineo che Base va avanti, i dipendenti stiano sereni e proseguano il servizio come hanno sempre fatto. Hanno tutta la nostra stima”.

La parola passa poi all’ing. Riccardo Tocchini, amministratore unico di Base: “Innanzitutto dispiace che questo clima di tensione si sia riversato sugli operatori di Base a cui faccio i complimenti perché nessuno si è mai tirato indietro. Tornando agli ultimi eventi, voglio spiegare che dopo la revoca di Vitiello, la società aveva 30 giorni di tempo per comunicare all’Albo nazionale dei gestori il nominativo del nuovo responsabile tecnico. In data 27 aprile è stato nominato l’ing. Riccardo Girolami, che già svolge il ruolo per la Geal di Castelnuovo. Il 16 maggio l’Albo ci ha rinnovato l’autorizzazione ed ha archiviato il procedimento disciplinare verso Base. Tutto regolare, è evidente. Inoltre non è vero che sono aumentati i costi di personale perché le due figure professionali che sostituiscono Vitiello si sono “divisi” il compenso precedente, che rimane lo stesso”.

Chiude la conferenza il sindaco Michelini: “Non sono voluto scendere a bassezze e polemiche come hanno fatto gli altri. Io ricopro un ruolo istituzionale e mi devo comportare da istituzione”.