Progetto Rinascimento: "Responsabile tecnico nominato tardi, Base verso la cancellazione"

mercoledì, 23 maggio 2018, 16:07

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca Progetto Rinascimento solleva dubbi di legittimità sulla nomina del responsabile tecnico di Base srl dopo la revoca dell'ex amministratore unico Giuseppe Vitiello e l'avvio del procedimento disciplinare volto alla cancellazione della società.



"Come in tutti gli altri casi - esordisce il gruppo -, avevamo interpretato esattamente la questione legale di Base srl. Con la seduta della commissione della sezione regionale toscana del ministero dell'ambiente del 6 aprile (documento inviato immediatamente all’amministratore unico di Base srl che deve informarne il sindaco e il presidente della commissione di vigilanza, anche se renitenti alle richieste protocollate dal nostro gruppo) è stato preso atto che la Base srl, con il blitz-revoca dell'ingegner Vitiello, ha perso la figura del responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti, evento che ha determinato l'avvio del procedimento disciplinare volto alla cancellazione di Base Srl".



"Con la mancanza del responsabile tecnico - si legge nel comunicato del Ministero - la società dallo stesso 6 aprile “non era più autorizzata al proseguimento dell'attività di esercizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati e gestione di centri di raccolta svolta nell’interesse del comune di Bagni di Lucca”.



"Tramite la comunicazione giunta da Laura Lucchesi, presidente della commissione di vigilanza - spiega il gruppo -, sappiamo solo che il responsabile tecnico è stato nominato il 27 aprile. Nomina su cui, anche in questo caso, solleviamo alcuni dubbi di legittimità. Ultimo di una serie di atti poco limpidi, insieme all'aumento di 180 mila euro delle bollette per il 2018 che pesa sulle tasse dei cittadini, la nomina di Tocchini al posto di Vitiello".



"Quali saranno le conseguenze legali per aver guidato senza patente un'azienda che prevede addirittura sanzioni di tipo penale per i trasgressori? - si chiede il gruppo - Quali saranno le conseguenze per coloro i quali, nonostante i nostri ripetuti allarmi collaborativi per la mancanza dei requisiti tecnici, hanno sempre fatto spallucce trincerandosi in colpevoli silenzi? Cosa accadrà qualora anche questa tardiva nomina dovesse rivelarsi illegittima?"



"Purtroppo - conclude - il piano per distruggere Base Srl si sta compiendo molto più rapidamente di quanto potessimo immaginare e come al solito, purtroppo, a pagarne le conseguenze saranno i cittadini di Bagni di Lucca".