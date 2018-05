Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Vitiello risponda in consiglio dopo la revoca"

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:14

La richiesta proviene dai due consiglieri di minoranza Massimo Betti e Giulia Mariani del gruppo "Progetto Rinascimento". Una richiesta protocollata stamattina in comune, rivolta al sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini (e per conoscenza al prefetto), affinché inviti l'ex amministratore unico della società Base srl, l'ingegner Giuseppe Vitiello, a presenziare e a prendere parola durante il prossimo consiglio comunale sulle motivazioni della sua revoca.



Massimo Betti, oggi consigliere di minoranza, era primo cittadino di Bagni di Lucca quando, nella scorsa legislatura, la sua amministrazione decise di istituire Base srl (Bagni di Lucca servizi srl), una società "in-house" interamente pubblica, il cui 100 per cento del capitale è di proprietà dello stesso comune termale.



Il 28 marzo, tramite una Pec giunta all'indirizzo e-mail dell'ex amministratore unico, l'ingegner Vitiello è venuto però a conoscenza che, a seguito dell'assemblea dei soci svoltasi il giorno prima a palazzo comunale, veniva destituito dal proprio incarico.