Bagni di Lucca



Sport e disabilità, il fotografo David Bonaventuri nelle scuole

giovedì, 3 maggio 2018, 14:49

Procede a Bagni di Lucca l'iniziativa di proporre incontri nelle scuole con persone disabili portatrici di messaggi importanti di forza e volontà.



Il secondo appuntamento si terrà lunedì 7 maggio con l'incontro nelle scuole medie che vedrà protagonista David Bonaventuri, reduce dalla recentissima mostra "Oltre il dolore" a Palazzo Ducale a Lucca. Bonaventuri, fotografo di sport estremi, appassionato della montagna e promotore del territorio a trecentosessanta gradi, porterà il suo messaggio ai ragazzi. Un esempio ancora più vicino a loro, ancora più tangibile perché tutto quello che fa è qui, a portata di mano, a casa loro. Dopo Andrea Lanfri un altro campione direttamente a scuola, da conoscere, da cui prendere spunto, a cui rivolgere le più curiose domande.

"Riteniamo l'iniziativa - ha commentato la consigliera comunale Giulia Mariani - educativa per i ragazzi e significativa per loro e per il territorio. Abbiamo tutti bisogno di aprire gli occhi, non solo di sensibilizzarci, non sono messaggi di pietismo, sono messaggi di forza straordinaria oltre ogni ostacolo, ogni dolore, ogni difficoltà fisica che si traduce per tutti in difficoltà di tipo mentale in senso di blocchi, rinunce e rese. Il vero disabile è ciascuno di noi, quando si arrende, quando non prova a superare la barriera davanti a se. In un mondo come questo, perennemente a scontro con notizie negative, distruttive, dove fa notizia solo il disaccordo, la lite, le cose che non funzionano, vogliamo portare davanti ai ragazzi esempi positivi che non derivano dalla vita facile delle fashion blogger o dei calciatori, ma esempi positivi che vengano da un dolore, da una difficoltà, persone che sono molto più vicine a noi. Esempi positivi di chi si è rialzato, sempre e comunque e che dallo "squarcio", dal dolore, ha saputo prendere il meglio e migliorare e andare sempre avanti".

"L'iniziativa - ha spiegato poi Mariani - ha preso campo da un progetto che si è evoluto col tempo. All'interno della Festa dello Sport, da quattro anni, sono inserite dimostrazioni e prove di sport Paralimpici e di integrazione, il comune di Bagni di Lucca ha confermato un progetto partito con la precedente amministrazione nell'ambiziosa idea di creare un comune completamente accessibile a tutti e nelle scuole siamo passati dalle prove pratiche durante la Festa dello Sport, al presentare classe per classe la problematica delle barriere architettoniche (anno 2016/2017) fino agli incontri con persone disabili che sono andate contro ogni ostacolo".

"Lo scopo - ha concluso - è quello di presentare ai ragazzi esempi concreti vicini a loro, persone che gli trasmettano un messaggio di forza e volontà di abbattere ogni problema. Vietato dire da qui in avanti "io non ce la faccio, io non sono in grado". La barriera architettonica si fa simbolo della prima barriera, quella più pericolosa e più difficile da annientare: la barriera mentale, quella che ci accomuna tutti, la convinzione di non essere in grado di superare quello che ci sembra un ostacolo insormontabile. Andrea Lanfri (campione italiano, medaglia d'argento al mondiale e in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo) li ha affascinati e meravigliati con una spontaneità e una forza disarmante, gli ha fatto sgranare gli occhi davanti a un modo di reagire che lo ha portato fino alla conquista di tantissime medaglie. E se si riesce a vincere tutto ciò, quali sono i veri ostacoli?"









E se i ragazzi, uomini del domani che affronteranno il mondo, lo affronteranno con occhi diversi, anche poco, anche solo un briciolo, o se qualcuno di loro saprà farsi più forza dopo questi incontri, e se tornando a casa avranno una parola per gli adulti intorno a loro riguardo a tutto ciò, ne sarò felice e soddisfatta, perché orgogliosa lo sono già di avere a fianco a me questi campioni o "eroi" proprio nel luogo che forma ciascuno di noi: la scuola.