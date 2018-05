Bagni di Lucca



Storica rievocazione con figuranti al Parco Villa Fiori

martedì, 15 maggio 2018, 13:31

Sabato 26 e domenica 27 maggio, presso il Parco di Villa Fiori a Ponte a Serraglio, si terrà la storica rievocazione con figuranti "Le strade della Memoria" a cura dell'associazione Linea Gotica della Lucchesia.



Il programma prevede: sabato 26 maggio, alle 9, l'arrivo dei partecipanti e l'allestimento (già visitabile); alle 14 l'apertura dell'accampamento ricostruzione storica del 1944; alle 15 la sfilata degli automezzi d'epoca in zona Fornoli - Val Fegana; alle 18 l'importante appuntamento al Casinò di Ponte a Serraglio con l'anticipazione del documentario e dibattito su "La Provincia di Lucca nella Grande Guerra" grazie anche alla disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Domenica 27 maggio, invece, dalle 9.30 alle 17 visita all'accampamento con mostra di veicoli in uso durante la Seconda Guerra Mondiale ed esposizione attrezzature



Per info: comune di Bagni di Lucca Ufficio Manifestazioni 0583809925; Ass.ne Linea Gotica della Lucchesia (Luciano 3357541460 – Massimo 3313658062 – Giulio 3474757647)