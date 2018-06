Bagni di Lucca



Una conferenza sugli antichi graffiti rupestri in Val di Lima

venerdì, 1 giugno 2018, 13:28

Organizzata dalla pro loco in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, sabato 16 giugno alle 17,30, presso il Circolo dei Forestieri, si terrà la conferenza "Antichi Graffiti Rupestri in Val di Lima" con inizio alle 17,30. All’incontro parteciperà Maria Barsellotti, consigliere comunale con delega al turismo.



La conferenza sarà condotta dal ricercatore Giancarlo Sani, del Comitato Scientifico - Club Alpino Italiano, studioso di arte rupestre, autore di numerose pubblicazioni sull’argomento e David Bonaventuri, fotografo sportivo e paesaggista, segretario della pro loco di Bagni di Lucca che illustreranno, con la proiezione di due audiovisivi, le nuove importanti scoperte avvenute sul Prato Fiorito e il monte di Limano dove centinaia , migliaia di segni incisi sulla roccia testimoniano dell’intensa attività pastorale sulle pendici delle due montagne. Sono rocce trasformatesi in grandi lavagne a cielo aperto che, analizzate una ad una, ci forniscano non solo una lista di nomi, di date, di disegni, ma ci svelano qualcosa del mondo dei pastori: uomini costretti alla solitudine, eppure decisi a dichiarare la propria identità, le loro credenze, la loro religiosità, il proprio saper scrivere.



Questa presentazione ha lo scopo di una prima analisi dell’iconografia dei graffiti. Lo studio dei segni richiede ancora tanto lavoro per arrivare alla concettualità che c’è dietro e avanzare una possibile ipotesi di datazione. Dopo la proiezione delle suggestive immagini dei vari siti Sani e Bonaventuri saranno a disposizione per soddisfare le curiosità del pubblico su questa affascinante disciplina archeologica di cui la Val di Lima conserva numerose e importanti testimonianze. Un lavoro scientifico, con le prime ipotesi interpretative sul significato dei segni, sarà presentato da Giancarlo Sani al 20 th International Rock Art Congress IFRAO 2018 che si svolgerà in Valcamonica dal 29 Agosto al 2 Settembre. La Val di Lima e le sue testimonianze rupestri avranno così, per la prima volta, un palcoscenico internazionale