Bagni di Lucca



Un'estate ricca di eventi a Bagni di Lucca

martedì, 29 maggio 2018, 13:54

Reso noto il calendario delle manifestazioni estive a Bagni di Lucca in programma nei mesi di giugno e luglio. Numerosi gli eventi proposti dalle associazioni del territorio che l'assessorato alla cultura ha raccolto mediante l'ufficio manifestazioni: serate musicali, attività artistiche, moda e sfilate, momenti religiosi,giochi per bambini e ragazzi, eventi sportivi, concerti, serate danzanti, eventi culturali e... tanto altro ancora.



Ecco il programma completo:



Giugno:



2 giugno - Bambini e Ragazzi a Fornoli (10 giugno: in caso di pioggia). Tutti i colori del mondo un rotolo di carta tutto da colorare con associazione Jurassic Bike



2 giugno - Giochi di società alle 21 in Sala Rosa Circolo dei Forestieri. Torneo Burraco Sotto le Stelle con A.S.D. Circolo dei Forestieri



Dal 2 al 3 giugno - Sociale & Creativo al Parco di Villa Fiori e Casinò Municipale, Meeting Regionale della Croce Rossa Italiana Giovani della CRI Toscana C.R.I. Comitato Locale Bagni di Lucca



3 giugno - Serate danzanti alle 19 al Bar Dancing La Lucciola – Benabbio. Apertura Stagionale: musica & balli Circolo Benabbio 2000



3 giugno - Eventi religiosi alle 20:30 a Bagni di Lucca con la Processione del Corpus Domini della Parrocchia di Bagni di Lucca



8 giugno - Bambini & Ragazzi alle 21 nel Piazzale della Chiesa di Corsena "Cinema sotto le Stelle": proiezioni gratuite Film per ragazzi in collaborazione con l'associazione Pro Loco Parrocchia di Bagni di Lucca



Dall’ 11 giugno al 6 luglio - Bambini & Ragazzi allo Stadio Comunale di Fornoli Pro Evolution Camp di calcio con ASD Vis Maior



Dal 15 giugno al 17 giugno - Sociale & Ricreativo alle 18 nel Piazzale Longarone a Ponte a Serraglio Grigliata al Ponte con C.R.I. Comitato Locale Bagni di Lucca



16 giugno - Eventi culturali alle 16 presso la Chiesa Parrocchiale di Monti di Villa Giornata di Studio "L'Abate Matteo Trenta" con la Fondazione Culturale Michel de Montaigne



16 giugno - Eventi culturali alle 17 presso la Sala Rosa Circolo dei Forestieri Antichi Graffiti rupestri in Val di Lima: conferenza pubblica con l'associazione Pro Loco di Bagni di Lucca



16 giugno - Bambini & Ragazzi alle 21 nel Piazzale della Chiesa di Corsena Cinema sotto le Stelle: proiezioni gratuite Film per ragazzi in collaborazione con l'associazione Pro Loco Parrocchia di Bagni di Lucca



17 giugno - Sociale & Ricreativo in Loc. Le Valli Festa di Primavera 3^ edizione con Comitato Cittadini della Strada Ducale



17 giugno - Sport a Benabbio 6° Cross Country di Benabbio gara di MTB in collaborazione con Pro Loco di Benabbio e associazione Jurassic Bike



22 giugno - Serate musicali alle 18 in Piazza Vittorio Veneto Musica e Giochi: intrattenimento con associazione La Villa



23 giugno - Eventi religiosi alle 20:30 a Pieve Monti di Villa Festa Patronale di San Giovanni con Parrocchia di Pieve di Monti di Villa



24 giugno - Fieri & Mercatini a Bagni di Lucca Fiera di San Giovanni - fiera paesana con amministrazione comunale



24 giugno - Giochi Ludici alle 16 a Villa Webb a Bagni di Lucca APEroulette: dimostrazione e partecipazione ai giochi storici del Casinò di Bagni di Lucca Abagnidilucca#Bastapoco



Dal 24 giugno al 8 luglio - Sport alle 17 in Loc. Corsena - Bagni di Lucca Torneo di Pallavolo Parrocchia di Bagni di Lucca



29 giugno - Serate Musicali alle 18 in Piazza Vittorio Veneto Musica e Giochi: intrattenimento con l'associazione La Villa



29 giugno - Eventi religiosi alle 20:30 in Loc. Corsena Processione di San Pietro Parrocchia di Bagni di Lucca



30 giugno - Eventi religiosi alle 20 a Vico Pancellorum Processione di San Paolo con Associazione Il Risveglio



Luglio



Sport a Fornoli al Campo Sportivo Don Giampaoli Torneo delle Frazioni: torneo di calcio A.S.D. Fornoli 1999



6 luglio - Serate Musicali alle 19:30 in Piazza Vittorio Veneto Cena Messicana e musica con l'associazione La Villa



7 luglio - Giochi Ludici alle 14 a Bagni di Lucca Villa Sturmtruppen Run (gara ad ostacoli) con l'associazione La Villa in collaborazione con Judo Centro Rap e Jurassic Bike



7 luglio - Serate Musicali alle 20:30 in Piazza Vittorio Veneto “E cantava le canzoni” Concerto omaggio a Rino Gaetano a cura di Altroteatro e Filarmonica M. Paoli con associazione La Villa



8 luglio - Attività Artistiche al Parco di Villa Fiori Ponte a Serraglio: Concorso di Pittura Estemporanea Colori & Sapori XI Edizione con associazione Artisti & Associati



12 luglio - Concerti alle 21 al Sagrato della Chiesa di Fornoli Concerto di Chitarre Classiche a cura di Giacomo Brunini e Dario Atzori con associazione Il Mammalucco



13 luglio - Serate Musicali alle 19:30 in Piazza Vittorio Veneto Cena Hawaiana e musica con associazione La Villa



14 luglio - Giochi Ludici alle 14 in Piazza Vittorio Veneto Calcio Balilla Umano con associazione La Villa in collaborazione con Judo Centro Rap e Jurassic Bike



Dal 14 luglio al 28 luglio - Attività Artistiche in Sala Rosa Circolo dei Forestieri "Lyli ai Bagni (Di Lucca): Belle Ville, Belle Vie, Belle époque”: Mostra d'Arte con associazione Pro Loco di Bagni di Lucca



19 luglio - Bambini & Ragazzi alle 21 nel Piazzale della Chiesa di Corsena Cinema sotto le Stelle: proiezioni gratuite Film per ragazzi in collaborazione con l'associazione Pro Loco Parrocchia di Bagni di Lucca



20 luglio - Serate Musicali alle 19:30 in Piazza Vittorio Veneto Cena Sarda e musica con associazione La Villa



21 luglio - Serate Paesane alle 20 in Piazza Cavour Casabasciana Tortellata in Piazza e liscio con i "CIAO" e con Associazione Paesana di Casabasciana



21 luglio - Serate Danzanti alle 21 al Bar Dancing La Lucciola - Benabbio Serata Danzante con DJ Balestri Circolo Benabbio 2000



21 luglio - Sport alle 21 in Piazza Jean Varraud Gran Galà di Ginnastica Ritmica sotto le stelle A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara



24 luglio - Bambini & Ragazzi alle 21 nel Piazzale della Chiesa di Corsena Cinema sotto le Stelle: proiezioni gratuite Film per ragazzi in collaborazione con l'associazione Pro Loco Parrocchia di Bagni di Lucca



26 luglio - Bambini & Ragazzi alle 21 Piazzale della Chiesa di Corsena Cinema sotto le Stelle: proiezioni gratuite Film per ragazzi in collaborazione con l'Ass.ne Pro Loco Parrocchia di Bagni di Lucca



27 luglio - Serate Musicali alle 18 in Piazza Vittorio Veneto Gara di Canto: Serata Canora con associazione La Villa



27 luglio - Serate Paesane alle 20 in Piazza Matteotti Crasciana Il Parco: cena con musica con l'associazione Costello CFC Onlus



28 luglio - Serate Musicali alle 21 in Piazza Vittorio Veneto Concerto Cover dei Nomadi con Il Lupo e la sua Band con associazione La Villa



28 luglio - Serate Danzanti alle 21 al Bar Dancing La Lucciola – Benabbio Serata Danzante: musica & balli Circolo Benabbio 2000



28 luglio - Concerti alle 21 al Casinò di Ponte a Serraglio Concerto per il Premio "Adolfo Betti" Esibizione del Quartetto d'Archi con associazione Animando e associazione Lucchesi nel Mondo, Virtuoso e Belcanto e Fondazione culturale Michel de Montaigne



Dal 28 luglio al 12 agosto - Attività Artistiche a Vico Pancellorum “Settimana degli Artisti” - Esposizione di Pittori e Scultori con Associazione Il Risveglio



29 luglio - Sport dalle 7 a Casabasciana - Crasciana IX edizione Le vie del Fungo: Gara di Mountain Bike con associazione Jurassic Bike



29 luglio - Sport al Campo Sportivo di Zato - Lucchio Torneo di Green Volley Memorial "Marco Pacini" con associazione Lucchio Ambiente Onlus



29 luglio - Eventi Religiosi a Monti di Villa Festa di Sant'Anna con tradizionale tortellata con Parrocchia di Monti di Villa



29 luglio - Fiere & Mercatini a Bagni di Lucca Villa Soffitte in Strada: mercatino antiquariato, artigianato, collezionismo con amministrazione comunale



Dal 29 al 30 luglio - Attività Alternative con orario 10-12 e 17-19 in Loc. Caume a Vico Pancellorum Yoga fra i castagni - Seminario (Per info: 3386980238 oppure 3473109316) con associazione Il Risveglio



30 luglio - Moda & Sfilate alle 21 in Piazza Jean Varraud Moda sotto le stelle: sfilata di moda con associazione La Villa



31 luglio - Bambini & Ragazzi alle 21 nel Piazzale della Chiesa di Corsena Cinema sotto le Stelle: proiezioni gratuite Film per ragazzi in collaborazione con l'associazione Pro Loco Parrocchia di Bagni di Lucca