Bagni di Lucca



Rinviato il consiglio comunale su Base

lunedì, 4 giugno 2018, 10:20

Seduta annullata. La grande attesa per il consiglio comunale di domani, sulla scottante questione di Base srl, deve protrarsi almeno per un altro mese.



Stamattina, infatti, al comune di Bagni di Lucca è stata trasmessa una comunicazione dall'amministratore unico della Bagni di Lucca Servizi Srl, Riccardo Tocchini, in cui si spiega che la relazione dettagliata sullo stato della società non è ancora stata definita a causa della complessità degli aspetti sia tecnici che contabili da valutare. Inoltre, stando a quanto riportato nella comunicazione, il bilancio consuntivo con l’apposita relazione del revisore della medesima società sarà approvato il 29 giugno. Tutto rimandato quindi al prossimo consiglio comunale che si terrà, a questo punto, dopo il 30 giugno.



La questione legata alla società "in-house" Base srl, istituito dalla precedente amministrazione guidata da Massimo Betti (oggi ai banchi dell'opposizione), continua a tenere con il fiato sospeso i cittadini di Bagni di Lucca. Dopo la revoca improvvisa dell'ex amministratore unico Giuseppe Vitiello e le presunte irregolarità segnate dal gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento", e la conseguente pronuncia del ministero, circa la nomina tarda del responsabile tecnico della società, il dibattito è destinato ad infiammarsi tra i banchi del consiglio.