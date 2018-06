Un futuro per Bagni di Lucca: "Chiediamo all'amministrazione di realizzare stalli di sosta "rosa"

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 9 giugno 2018, 15:49

Rintracciato e arrestato dai carabinieri di Bagni di Lucca C.M., marocchino di 38 anni, disoccupato e pluripregiudicato, condotto in carcere per espiare una pena di oltre tre anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reato aggravato dalla recidiva e commesso nel 2014 a Capannori

martedì, 5 giugno 2018, 14:15

In riferimento alle segnalazioni sui lavori al sistema elettrico di Montefegatesi, E-Distribuzione precisa che gli interventi si sono protratti a causa della piovosità che ha caratterizzato la primavera e che non ha consentito di operare con continuità per la conclusione dei lavori e la chiusura definitiva del cantiere

lunedì, 4 giugno 2018, 13:24

Sono partiti oggi i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e miglioramento dell’integrazione arredo urbano sul territorio comunale di Bagni di Lucca. Ad annunciarlo il sindaco Paolo Michelini, assieme agli assessori alla viabilità, all'arredo urbano e al turismo

lunedì, 4 giugno 2018, 10:20

Rimandato a dopo il 30 giugno il consiglio comunale previsto per domani sera, a Bagni di Lucca, sulla scottante questione di "Base srl". Con una comunicazione dell'amministratore unico, giunta questa mattina in comune, si spiega come la relazione dettagliata sullo stato della società non sia ancora stata definita e come il...

venerdì, 1 giugno 2018, 13:28

Organizzata dalla pro loco in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, sabato 16 giugno alle 17,30, presso il Circolo dei Forestieri, si terrà la conferenza "Antichi Graffiti Rupestri in Val di Lima" con inizio alle 17,30

giovedì, 31 maggio 2018, 15:39

Sabato 2 giugno, in occasione dell’evento di rafting sul torrente Lima, nel tratto Cevoli – Ponte a Diana a Bagni di Lucca, organizzato da e20Avventure, Enel Green Power gestirà gli impianti di Lima e di Sperando in modo da aumentare la portata di acqua nel tratto del Lima interessato dall’iniziativa