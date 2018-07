Bagni di Lucca



Parroco arrestato, l'Arcidiocesi chiarisce: "Non risiede in una casa canonica e non può svolgere il ministero sacro"

sabato, 28 luglio 2018, 14:17

Con una breve nota, l'Arcidiocesi di Lucca interviene per specificare come il parroco don Paolo Glaentzer, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni, non risieda in una casa canonica nella frazione di Casabasciana, ma in un'abitazione di sua proprietà, e come egli non possa svolgere il ministero sacro nella diocesi:



"Venuti a conoscenza che il sacerdote Paolo Glaentzer, di cui la cronaca si è interessata per un gravissimo episodio di pedofilia avvenuto a Firenze nei giorni scorsi, si trova agli arresti domiciliari nella frazione di Fabbriche di Casabasciana (Comune di Bagni di Lucca), la Arcidiocesi di Lucca tiene a comunicare che questo prete non risiede in una casa canonica ma in una abitazione di sua proprietà. Inoltre precisa che egli non può svolgere il ministero sacro nella Arcidiocesi di Lucca, anche a seguito dei giusti e immediati provvedimenti sospensivi della Chiesa Fiorentina per il reato di cui è imputato".