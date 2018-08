Bagni di Lucca



A Casabasciana si celebra la "Festa dell'emigrante"

venerdì, 10 agosto 2018, 08:51

Il comune di Bagni di Lucca, in collaborazione con l'Associazione Lucchesi nel Mondo e il paese di Casabasciana, organizza il 12 agosto la “Festa dell’emigrante” in piazza a Casabasciana.



Nella frazione termale sarà un pomeriggio di festa: dalle 16 sarà possibile visitare il borgo e osservare le varie attrazioni allestite dagli abitanti, ci sarà uno stand del Museo della Figurina in gesso di Coreglia Antelminelli, una esposizione dell'antico lavoro del boscaiolo, un'atelier di abiti teatrali e una Bottega del Falegname.



Il programma della giornata prevede poi, alle 18, la visita ufficiale del sindaco Paolo Michelini alla mostra fotografica “Emigranti.. Storie di lucchesi che hanno attraversato il mondo”. La mostra è a cura dell'Associazione Paesana di Casabasciana e sarà aperta a tutti da domenica 5 agosto. Verrà allestita presso l’Oratorio della Madonna del Rosario e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 La mostra rimarrà aperta fino a domenica 19 agosto.



Successivamente ci sarà la visita del borgo per poi giungere in piazza dove verrà inaugurata la serata con i vari saluti prima della cena. Alle 20.30, per tutti coloro che hanno prenotato (per prenotazioni chiamare: 0583-809945), ci sarà la cena (25 euro) seguita dal ballo in piazza.