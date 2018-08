Bagni di Lucca



Croce Rossa, parte il progetto “Esserci per aiutare”

mercoledì, 22 agosto 2018, 11:49

Il progetto di servizio civile del Comitato della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca per l’anno 2019 è stato approvato e da oggi si possono presentare le domande sia a mano, a mezzo raccomandata a/r o via pec. Il termine ultimo è fissato al 28 settembre 2018.



Il progetto si intitola “Esserci per aiutare”. Le domande devono essere presentate: Servendosi dell’allegato 3 che potete trovare sul sito nazionale del Servizio Civile e che non deve essere modificato; Con la domanda si deve riempire l’allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; È da firmare anche l’allegato 5 contenente l’informativa sulla Privacy; Unire una fotocopia di valido documento di identità personale; Ed eventualmente copia firmata del curriculum vitae e attestati inerenti il settore Le domande degli aspiranti Volontari saranno considerate valide solo se complete dei tre allegati indicati sopra esclusivamente nel formato che trovate.



I candidati che vogliono consegnare a mano la domanda possono presentarla dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16.30, presso la Segreteria del Comitato di Via Roma 32. Possono presentare la domanda i giovani che abbiano compiuto il 18 esimo anno di età e non superato il 28 esimo.  Cittadini italiani o appartenenti all’UE o comunque extra UE ma regolarmente soggiornanti in Italia.



Sul sito internet di Croce Rossa Italiana, all’indirizzo https://www.cri.it/serviziocivile, si può prendere visione del progetto. Se si desiderano ulteriori delucidazioni è possibile contattare il numero 0583805454.