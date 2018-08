Bagni di Lucca



Festa dell'emigrante, Casabasciana capitale per un giorno

lunedì, 13 agosto 2018, 09:25

di giulia del chiaro

Una domenica di festa, dedicata alla storia di Bagni di Lucca e dei suoi emigrati, organizzata, con lo scopo di valorizzare la cultura dell’emigrazione, dal comune di Bagni di Lucca in collaborazione con l'associazione paesana di Casabasciana e l’associazione lucchesi nel mondo, nel suggestivo borgo di Casabasciana, tra mostra fotografica, esposizioni, cena conviviale nella piazza principale e balli fino a tarda notte.

Era stata inaugurata il 5 agosto, dall’associazione paesana di Casabasciana, la mostra fotografica “Emigranti. Storie di lucchesi che hanno attraversato il mondo” che raccoglieva, nell’oratorio del Rosario del paese, un’esposizione di fotografie storiche di lucchesi che, molti anni fa e per le ragioni più disparate, si sono trasferiti altrove in diverse parti del mondo.

Ieri, a partire dal tardo pomeriggio, il paese ha raccolto turisti, paesani e famiglie iscritte al registro dell’Aire, invitate con una lettera dal sindaco in persona, per un’ulteriore giornata dedicata ad una grande festa dell’emigrazione, in concomitanza con la ricorrenza dei 50 anni di attività dell’associazione lucchesi nel mondo, confermando, nuovamente, la collaborazione tra l’associazione ed il comune di Bagni di Lucca.

Ad aprire la giornata erano presenti il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, il consigliere comunale, Maria Barsellotti, l’assessore al commercio ed alle attività produttive, Francesca Lenzarini ed il presidente dell’associazione lucchesi nel mondo, Ilaria Del Bianco.

L’iniziativa, cominciata alle 18 a partire dalla mostra fotografica, ha attraversato l’intero paese con diverse attrazioni allestite dagli abitanti: la bottega del falegname, il museo della figurina in gesso di Coreglia Antelminelli, l’esposizione dell’antico lavoro del boscaiolo e l’atelier di abiti teatrali.

“Siamo felici di poter accogliere questa grande festa nella speranza di aver creato, per i paesani e per chi viene da fuori, un ambiente familiare che rifletta il comune legame che li unisce a questa terra” ha aperto la cena conviviale il presidente dell’associazione paesana, Paolo Gori.

“Sono stati lunghi mesi di attesa per questa iniziativa che, ogni anno, è in grado di richiamare gli emigrati, ed i loro discendenti, che, allontanatosi da questi luoghi per le più disparate ragioni, continuano a sentirsi parte dalla loro terra d’origine. Nonostante la lontananza geografica e i molti anni dall’allontanamento i nostri emigrati sono e restano nostri concittadini. Concittadini di cui essere orgogliosi, come comunità, per tutto quello che hanno rappresentato e rappresentano nei vari paesi del mondo” ha proseguito il sindaco sottolineando l’entusiasmo con cui l’amministrazione comunale ha accolto questa iniziativa.

Un successo numerico, per la cena, con più di duecento prenotazioni ed un ricco menù dall’”antipasto dell’emigrante”, alla zuppa ed i tordelli, fino al tacchino arrosto con le patate cotte nel forno a legna. Il tutto servito, dai giovani volontari del comitato paesano, nella tranquilla cornice della piazza principale del paese con, in sottofondo, musica dal vivo sotto le stelle.

Durante la cena la consigliera Barsellotti, insieme agli assessori Melani e Lenzarini, è passata tra i tavoli per ringraziare i conviviali, ad uno ad uno, della loro presenza e consegnare delle medaglie ricordo a tutti i presenti.

“Casabasciana è un paese con una larga storia di emigrazione. Io ho alcuni parenti in Belgio così come altri miei compaesani ne hanno in diversi paesi europei - ha raccontato, fiero dell’evento, un abitante del posto – e la cosa veramente emozionante è che molti di loro continuano a sentirsi legati a questo posto e lo dimostrano tornando, ogni anno, durante il periodo estivo contribuendo a rendere vivace il paese”.

Un paese genuino capace di accogliere e far sentire a casa. Un posto perfetto per una manifestazione di questo tipo grazie ai tanti racconti di emigrazione che, tra i vicoletti di pietra del paesino, intrecciandosi l’uno con l’altro, contribuiscono a costruire la storia di questo luogo.