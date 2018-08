Bagni di Lucca



I graffiti rupestri della Val di Lima al congresso mondiale sull’arte rupestre in Valcamonica

domenica, 26 agosto 2018, 11:40

Saranno presentati al 20th International Rock Art Congress Ifrao 2018, che si svolgerà dal 28 Agosto al 2 Settembre a Darfo Boario Terme (Valcamonica), i risultati delle ricerche, della documentazione e dello studio che a partire dal 2005 sono state portate avanti da Giancarlo Sani del Comitato Scientifico del Club Alpino Toscano.



Al 2005 nella Val di Lima era noto solo un sito con incisioni rupestri denominato “Il Balzo delle Cialde” a quota 880 s.l.m. sul Monte di Limano. L’esplorazione delle balze rocciose della montagna ha portato alla scoperta di altri dieci siti con segni di varie epoche. Lo studio di queste incisioni (cerchi, coppelle, rosoni a sei petali, figure antropomorfe, segni geometrici a struttura reticolare, simboli solari, lettere e date) con la completa documentazione fotografica e l’esecuzione dei relativi rilievi ha richiesto molti anni di lavoro di cui si inizia a vedere i primi importanti risultati.



Recentemente le ricerche si sono spostate sul vicino monte Prato Fiorito caratterizzato, sul versante sud-ovest, da imponenti balze rocciose ed è proprio alla sommità del bosco, dove iniziano le rocce, sono state individuate ben diciassette rocce verticali che ospitano segni in gran parte filiformi. Lo studio preliminare che sarà presentato per la prima volta con il contributo elaborato dal ricercatore Giancarlo Sani che ha visto la collaborazione del Gruppo Trekking Pegaso, del gruppo Studi Alta Val di Lima, David Bonaventuri e Sergio Brogioni lascia intuire un’epoca storica per la loro datazione e appartenenti al mondo pastorale che da secoli è stata la maggiore attività della zona indagata.



Il pezzo forte della relazione sarà l’ipotesi del significato delle numerose figure circolari raggiate, coppellate e con all’interno disegni schematici e astratti che sono stati incisi sulle due montagne, in particolare sul Monte di Limano.