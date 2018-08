Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Perplessi sui nuovi orari degli uffici comunali"

mercoledì, 29 agosto 2018, 19:01

Netta presa di posizione da parte dei consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo di opposizione "Un futuro per Bagni di Lucca”, sui nuovi orari che da ottobre interesseranno gli uffici comunali.



“Vogliamo esprimere le nostre perplessità - esordiscono - riguardo i nuovi orari degli uffici comunali. Abbiamo letto infatti che la maggior parte degli uffici saranno aperti solo metà giornata, mentre solo l'ufficio "servizi demografici" ed il "protocollo" avranno due aperture pomeridiane; ma la cosa a nostro avviso più penalizzante è la chiusura degli uffici il sabato".



"Già dagli anni delle amministrazioni Donati e Contrucci - dichiarano -, questa idea era stata vagliata più volte, ma senza mai trovare accoglimento, poiché si pensava, come infatti pensiamo anche noi tutt'ora, che la chiusura dei vari uffici il sabato sarebbe stata molto penalizzante per i cittadini che durante la settimana lavorano e che quindi hanno come unico giorno il sabato per recarsi in comune e al capoluogo. Riteniamo inoltre che la chiusura sia penalizzante anche e soprattutto per le attività commerciali del paese".



"Per questo chiediamo all'amministrazione di ripensarci - concludono i due consiglieri -. Come sempre siamo disponibili al dialogo e ad un confronto insieme che vada nell'accoglimento delle istanze del cittadini, che deve essere protagonista di ogni cambiamento".