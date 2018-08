Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Sprar, vigileremo affinché i migranti diminuiscano"

venerdì, 24 agosto 2018, 23:44

Anche il gruppo consiliare di centrodestra, "Un futuro per Bagni di Lucca", decide di prendere posizione riguardo l'adesione del comune termale allo Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati). Lo fa supportato dai referenti politici, Manuele Domenici e Riccardo Zucconi, rispettivamente coordinatore comunale e onorevole di Fratelli d'Italia e da Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia.



“Il centrodestra riguardo il tema immigrazione, ha una posizione ben chiara - esordiscono i due consiglieri -: no ad accogliere i finti profughi, sì al sostegno ai veri rifugiati di guerra; aiutare le popolazioni disagiate nei propri paesi, garantendo non il diritto ad emigrare, ma il diritto a non emigrare e stare nei propri paesi; no allo sfruttamento dei singoli, sì alla legge "taglia-business", che obbliga chiunque accoglie i migranti, a rendere pubblici i propri bilanci".

"Questa è anche la nostra posizione a livello locale - sottolineano Gemignani e Lucchesi -, dove ricordiamo di aver fatto anche una petizione che ha raccolto 307 firme. In tale petizione non si chiedeva, come invece qualcuno sta furbescamente dicendo, di non accogliere minori: si chiedeva solo più sicurezza, equa distribuzione di migranti in tutti i comuni, sì al tagliabusiness. Consideriamo il tema immigrazione, trattato male di per sé, con l'Italia lasciata sola ad affrontare un problema mondiale. Senza dimenticare che non è solo un problema di numeri e soldi, ma anche un problema di cultura e tradizione".



"Siamo stati accusati, da qualche pseudo comunista (ci meravigliamo che ce ne siano ancora), di essere razzisti, estremisti - attacca il gruppo -. Perché? Sulla base di cosa, tali illustri buonisti, ci tracciano di ciò? Basta ipocrisia: non si può pensare di risolvere la questione col denaro e cioè: “Caro comune, se prendi migranti, ti paghiamo”. Non è questo meccanismo già di per sé vergognoso? Oppure, dire: “Caro privato, accogli, ti pago, e non occorre tu mi dica dove metti i soldi”. Ci sono stati casi di sfruttamento vergognoso dove i soldi non venivano spesi per il benessere degli extracomunitari, ma per il benessere del singolo accogliente. Su questo vorremo che i finti paladini prendessero posizione netta, senza guardare la pagliuzza degli altri e non il proprio trave. Parlare meno, fare di più. Portiamo un esempio di questi giorni: lo straordinario sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, è riuscita a far chiudere “la Tinaia”, uno spazio privato dove i migranti venivano tenuti in modo vergognoso. Grazie a lei e alle lamentele dei migranti, è stato chiuso in questi giorni".

"Riguardo la questione Sprar e Cas - continua il gruppo consiliare -, innanzitutto ringraziamo il sindaco per averci ricevuto, insieme al coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Domenici (i due consiglieri comunali rappresentano tutto il gruppo di centrodestra in consiglio pur essendo referenti e iscritti di Forza Italia, ndr). Michelini ha confermato sostanzialmente quanto detto sui giornali: sì all'adesione del comune allo Sprar, al posto dei Cas (Centri accoglienza straordinaria). I migranti, con il sistema Sprar, saranno gestiti direttamente dal comune tramite una associazione o cooperativa (col Cas, essi non sono gestiti dal comune). Le nostre perplessità sono ricadute proprio qui. Il sindaco ha dichiarato sui giornali che gli Sprar sostituiranno i Cas. La nostra domanda è stata: come è possibile, essendo i Cas gestiti dai privati?"

"Alla nostra domanda - spiega "Un futuro per Bagni di Lucca - la risposta è stata semplicemente che il sindaco può opporsi, aderendo agli Sprar, ai nuovi arrivi Cas: i migranti, quindi, verranno pian piano trasferiti, ma così non ci saranno sostituzioni, con i migranti Cas che quindi andranno a esaurimento. Come per i Cas, il comune avrà un rimborso a migrante di 700 euro (consideriamo questo un sistema perverso. Migrante uguale soldi)".

"Al sindaco - conclude - abbiamo ribadito la sopramenzionata linea del centrodestra e abbiamo detto che vigileremo, essendo il compito dell'opposizione, affinché ciò avvenga. Ci fidiamo, ovviamente. Non viene messa in discussione le serietà dell'impegno del sindaco. Dobbiamo ricordare che attualmente i migranti sono 60 (con la precedente amministrazione Betti, sono passati da 21 a 60 circa). I 21 arrivarono durante l'amministrazione Donati, quelli obbligatorio per legge e non uno in più. Con lo Sprar ne arriverebbero 25. Che andranno a sostituire i Cas, con quindi ben 35 migranti in meno. Vigileremo affinché ciò avvenga”.