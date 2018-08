Bagni di Lucca : ponte a serraglio



Villa Fiori, un parco "rinato" sotto il segno degli... gnomi

mercoledì, 22 agosto 2018, 16:59

di andrea cosimini

Ci sono aste che, al terzo tentativo, vanno deserte (come quella per la vendita della fatiscente Villa Fiori) e parchi che, al contrario, si riempiono di presenze grazie al lavoro, del tutto volontario, di qualche suo assiduo frequentatore. E' il caso del parco Villa Fiori di Ponte a Serraglio, antistante all'omonima villa, un tempo abbandonato, ma oggi "rinato" sotto la cura di due simpatici sessantenni, Antonio Frullani e Walter Giulianetti, che lo hanno trasformato in un folcloristico parco... degli gnomi.



Ad un anno di distanza dall'ultimo nostro incontro (vedi qui), Antonio e Walter hanno voluto infatti rincontrarci per mostrarci gli sviluppi del loro lavoro. Un impegno incessante, gratuito e disinteressato che ha già riscosso il plauso dell'amministrazione e dei tanti turisti e cittadini che, piano piano, hanno cominciato a ripopolare il parco seguendo, in taluni casi, l'esempio positivo dei suoi due... guardiani.



Entrando nel parco salta subito all'occhio la nuova bandiera, issata su uno stecco di legno, e posta a ridosso del laghetto (purtroppo privo d'acqua) ripulito e recuperato anch'esso grazie all'impegno dei due volontari. "Si tratta di una bandiera gialla e verde - spiegano - che abbiamo deciso di piantare come simbolo del parco. Due colori scelti non a caso. In primavera, infatti, l'erba del parco ricopre di verde l'intera area e fa da contrasto con la distesa di fiori gialli che si erge sopra. L'idea di utilizzare uno stecco di legno come "palo" si rifà alla nostra volontà di utilizzare solo materiale riciclato e proveniente dal parco per le nostre creazioni".



Ma il fatto più sorprendente, per i due, è forse il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Dalla volontà di un giovane del posto, Maicol Brogi, di realizzare un murales da esporre nell'area, alla deposizione in varie zone del parco di piccoli sassi decorati, raffiguranti animali colorati, avvenuta per mano anonima, probabilmente, seguendo l'esempio della loro installazione di statuette (anch'esse rigorosamente riciclate da un'azienda della zona) raffiguranti piccoli coniglietti. "Non sappiamo chi sia stato a realizzarli - affermano - ma, vista la cura e la sensibilità delle opere, pensiamo ad una mano femminile. Si tratta comunque di un gesto che ci ha fatto piacere perché ha contribuito ad arricchire il parco".



Tante altre però sono le novità rispetto all'ultima volta che ci siamo incontrati. A partire dalla bellissima piramide realizzata da Walter, nei pressi della capanna del parco, su delle tavole di legno riciclate e presentata, in anteprima, alla Festa dell'Azalea a Borgo a Mozzano. Una realizzazione artigianale che ha riscosso subito molto successo, tanto che si pensa di realizzarne al più presto una replica.



Quindi il neo-nato "villaggio degli gnomi", ideato e concretizzato ancora una volta da Walter, utilizzando ceppi e scarti di alberi gentilmente concessi dall'associazione locale "Basta Poco" dopo una festa tenutasi all'interno dell'Estemporanea di Pittura. E, ancora, l'abbellimento della ringhiera pericolante sulla Lima, decorata per l'occasione da Walter e Antonio con stracci e cenci colorati, recuperati dalla capannina del parco. "Vogliamo riuscire a riempire tutta la ringhiera - dice Antonio - di oggetti colorati. E, per questo, chiediamo a chiunque visiti il parco di lasciare un suo pensiero attaccato sulla ringhiera. Che sia uno straccio o un foulard. In cambio abbiamo messo a disposizione di tutti, in maniera del tutto gratuita, una cassettina ripiena di sassi, colorati da noi, che chiunque può prendere e portare a casa come ricordo".



Il lavoro di Walter e Antonio ci ricorda come, talvolta, piccoli gesti volontari valgano di più di cento parole. A guidarli, infatti, è solo l'amore per il proprio paese. Quell'amore che li ha portati ad aggregarsi, pur mantenendo la propria identità di "Amici degli gnomi", all'associazione locale "Artisti Associati", veri gestori del parco Villa Fiori, e che li sprona ancora a sognare in grande per rilanciare le bellezze decadenti del posto in cui abitano.



"Ci piacerebbe risistemare la vecchia limonaia - ammettono - per farne una sorta di sala espositiva permanente, per mostre di tutti i tipi, denominata "Casa delle farfalle" in omaggio alla leggiadria nell'arte. C'è bisogno però che qualche mecenate, appassionato di cultura, ci dia un sostegno economico. Per questo cogliamo l'occasione per lanciare un appello. Vorremmo anche recuperare la torretta dell'angelo, a ridosso del fiume".



"Insomma - concludono Walter e Antonio - per noi rappresenta un divertimento prenderci cura di quello che è diventato un po' il "nostro" parco. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di far rinascere Bagni di Lucca consapevoli che, alla fine, basta davvero poco per farlo. Tutti noi possiamo dare un piccolo, ma grande, contributo mettendoci solamente della buona volontà".