Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca la presentazione del volume “Cucina Toscana - Ricette e salute”

lunedì, 10 settembre 2018, 13:37

Sarà presentato venerdì 14 settembre alle 17 nella Sala Rosa del comune di Bagni di Lucca “Cucina Toscana - Ricette e salute”, progetto editoriale realizzato da Unicoop Firenze in collaborazione con Anci Toscana e Accademia dei Georgofili.

Si tratta di otto volumi che raccontano i territori toscani attraverso i loro prodotti tipici, le ricette della tradizione e le ricchezze culturali e turistiche. Fra loro anche il comune termale, inserito nella sezione che comprende Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio e che è stato scelto poter ospitare la presentazione.

“Riteniamo questa inizitativa importante per far conoscere il nostro territorio e i prodotti tipici che vi si trovano - spiega la consigliera delegata al Turismo, Maria Barsellotti -, che si traduce in una grande opportunità per i nostri produttori che grazie a questa iniziativa saranno presenti sugli scaffali dei punti vendita Unicoop di Firenze”.

Il progetto editoriale si inserisce nel più ampio paniere di attività che Anci Toscana porta avanti per far conoscere le ricchezze agroalimentari, storico artistiche e culturali, in un’ottica di promozione turistica e territoriale.

La suddivisione territoriale dei volumi privilegia una distinzione in aree che rispecchia la tradizionale partizione in territori fra loro omogenei e coesi per tradizione, cultura, specificità geografiche, specialità enogastronomiche, linguistiche, anziché fare riferimento a una più rigida suddivisione istituzionale.

Nelle pubblicazioni, a fianco dei prodotti tipici e delle ricette della tradizione locale, si affiancano aneddoti e pillole di presentazione del territorio dal punto di vista culturale e turistico, che Anci Toscana ha elaborato coinvolgendo i singoli territori.