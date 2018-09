A Gombereto la Festa della Madonna Addolorata

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 12 settembre 2018, 09:51

Ha funzionato alla perfezione l’accordo fra comune di Bagni di Lucca, Enel Green Power e le associazioni sportive che organizzano le attività sportive sulla Lima. I rilasci idrici programmati hanno permesso a centinaia di persone di cavalcare le rapide del fiume in libertà e sicurezza, grazie all’aumento controllato della portata...

lunedì, 10 settembre 2018, 13:37

Sarà presentato venerdì 14 settembre alle 17 nella Sala Rosa del comune di Bagni di Lucca “Cucina Toscana - Ricette e salute”, progetto editoriale realizzato da Unicoop Firenze in collaborazione con Anci Toscana e Accademia dei Georgofili

sabato, 8 settembre 2018, 12:45

Brutta avventura questa mattina per un'anziana signora di 74 anni che è caduta accidentalmente in strada, da sola, a Bagni di Lucca riportando seri problemi agli arti inferiori. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso Pegaso

giovedì, 6 settembre 2018, 10:39

Il sindaco Paolo Michelini replica senza mezzi termini al gruppo di opposizione, che qualche giorno fa a mezzo stampa aveva attaccato l’amministrazione sul nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici in vigore dal 1 ottobre

giovedì, 6 settembre 2018, 09:53

Sul comune di Bagni di Lucca sta per approdare la seconda panchina rossa. Un segnale che l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Michelini intende lanciare a tutti i cittadini, perché sono i numeri stessi a testimoniare che la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza sociale

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:49

Venerdì 7 settembre, alle 10, presso la biblioteca comunale di Bagni di Lucca (ex Chiesa Inglese) avrà inizio il XIII Convegno Internazionale. Il tema di quest'anno è davvero affascinante e di grande respiro: La Biblioteca: crocevia e connessione di mondi