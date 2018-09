Bagni di Lucca



Frazioni, Michelini replica a Progetto Rinascimento: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire"

lunedì, 3 settembre 2018, 09:41

"Puntuale come il susseguirsi del tempo ad ogni cambio di stagione rispunta "Progetto Rinascimento" dell'ex sindaco Betti. Forse per far vedere che esiste, ma ancora una volta con attacchi sterili che si commentano da soli e che, se analizzati, portano solo punti a nostro favore". Esordisce così il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, che replica alle accuse lanciate dal gruppo di opposizione sulle frazioni.

"Dopo le sparate sulla società Base srl e sulle doverose azioni intraprese dall'amministrazione - continua il sindaco - si è passati al silenzio forse rendendosi conto, dopo lettura della relazione consegnata ai consiglieri relativa alla società, che il tono era forse sopra le righe e non erano certamente immuni da mancati controlli nel passato. Altro che lavorare a favore della cittadinanza, con il loro comportamento nei confronti della società Base niente hanno fatto se non caricare di tasse i cittadini. L'utile? L'hanno pagato i cittadini con le tasse sui rifiuti senza contare a beneficio di chi è stato questo utile! Come amministrazione stiamo lavorando per portare nella giusta misura il livello di tassazione sui rifiuti proprio attraverso la società Base".

"Oggi - aggiunge Michelini - rivolgono attacchi sul campo della Scesta, rilevando un uso a parcheggio e dimenticandosi che tale uso ha consentito di avere un accesso sicuro ed asfaltato al campo con un cancello ampio per un accesso alle autoambulanze essendo il campo stesso unico della zona per atterraggio elisoccorso. Che dire invece sul campo sportivo di San Cassiano, dove da decenni non si giocano partite di calcio. Un impianto, così per rinfrescare la memoria a Progetto Rinascimento, in gestione ad una associazione di donatori di sangue, attiva nella frazione dove svolge oltre ad attività di volontariato anche un'azione di socializzazione, molto importante specialmente ora che l'unica pista da ballo all'aperto ha dovuto chiudere. Il tutto senza informasi sull'interezza del progetto, che tra l'altro prevede la realizzazione di un campo di calcetto ed anche in questo caso un valido punto di atterraggio per l'elisoccorso".

"E ancora, la scuola di San Cassiano. La posizione dell'amministrazione è chiara - precisa il sindaco - ed è stata ribadita in consiglio comunale e ai genitori nelle assemblee pubbliche. Non stiamo qui a riportarla, a noi interessa lavorare per la sicurezza delle nostre scuole e non per fini strettamente politici populisti (vedi raccolta firme). Montefegatesi? Sulle le buche. - quelle verniciate dall'amministrazione Betti? - ci viene da ridere. L'assessore Pacini si è speso sull'intervento Enel insieme al consigliere Bianchi e l'Enel ha semplicemente riasfaltato i tratti più urgenti rovinati dal passaggio dei camion prima di completare l'asfaltatura di tutto il tratto interessato ai lavori".

"Ben vengano - chiude il sindaco Michelini - le interpellanze in consiglio comunale, su cui daremo come sempre le dovute risposte, chiare ed esaurienti. Ma spesso non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".