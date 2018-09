Bagni di Lucca



Geonova, una realtà imprenditoriale che fa onore al territorio

domenica, 30 settembre 2018, 19:01

Per l’azienda Geonova ogni pretesto è quello giusto per condividere con gli altri i successi imprenditoriali che si susseguono in questi anni. Una realtà locale che ha saputo spaziare in tutta Italia ed Europa grazie all’intuizione del titolare Francesco Giusti che l’ha resa protagonista nel cosiddetto “mondo del sollevamento”.

Sabato 29 settembre alle ore 17 a Fornoli di Bagni di Lucca è stata inaugurata una nuova “gru semovente Ormig modelo 35 tmE” che per i più esperti dice molto, mentre per i meno esperti lascia a bocca aperta date le sue dimensioni e stazza. Occasione ghiotta per offrire alle centinaia di persone presenti invitate un ricco buffet fatto di prodotti locali accompagnati da ogni genere di vini pregiati e champagne.

Alla manifestazione hanno partecipato i nomi più altisonanti della finanza, direttori di banca e politici locali, consiglieri provinciali, sindaci, assessori regionali e parlamentari. Insomma tutto quel mondo che conta e che non ha potuto che apprezzare una realtà imprenditoriale che anche nei periodi congiunturali di crisi ha saputo mettersi sempre in gioco alla ricerca di nuovi e più grandi mercati del lavoro, garantendo sul nostro territorio occupazione e sviluppo, distribuendo ricchezza sul territorio di appartenenza.

Nuove esigenze di mercato e nuove frontiere tecnologiche non hanno spaventato il titolare e fondatore dell’azienda Francesco Giusti che ha saputo stare al passo con i tempi, proponendo sempre nuove soluzioni a servizio delle più svariate attività. Un parco macchine immenso ed uno staff preparato hanno fatto la differenza a livello nazionale ed internazionale con successi riconosciuti da tutti. Una bella serata per l’azienda Geonova, titolare anche dell’altrettanto famosa squadra di basket.

Momenti conviviali che si ripetono negli anni e che stanno a dimostrare quanto sia importante per il titolare il suo lavoro e soprattutto quanto attaccamento ci sia per il territorio di appartenenza. Uomini e macchine formano un insieme unico, esperienza e sensibilità oltre che un grande ingegno hanno fatto di questa azienda una delle più importanti nel settore a livello nazionale, un fiore all’occhiello per il comune di Bagni di Lucca e per tutta la provincia.

Loreno Bertolacci