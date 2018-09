Bagni di Lucca



Grave dopo la caduta, si alza Pegaso

sabato, 8 settembre 2018, 12:45

di andrea cosimini

All'inizio sembrava non trattarsi di qualcosa di serio. Tanto che la centrale del 118, una volta ricevuta la chiamata alle 10.55, ha mandato sul posto i propri mezzi in codice verde. Poi però il codice si è trasformato in rosso e, alla fine, è stato deciso persino di far alzare l'elisoccorso Pegaso.



Brutta avventura per una donna di 74 anni che questa mattina si è ferita cadendo accidentalmente in strada, da sola, a Bagni di Lucca. L'anziana avrebbe riportato soprattutto problemi agli arti inferiori ed è stata quindi trasferita, con urgenza, all'ospedale Cisanello di Pisa.