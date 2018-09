Bagni di Lucca



La biblioteca al centro del XIII° Convegno Internazionale

mercoledì, 5 settembre 2018, 14:49

Venerdì 7 settembre, alle 10, presso la biblioteca comunale di Bagni di Lucca (ex Chiesa Inglese) avrà inizio il XIII Convegno Internazionale organizzato dalla Fondazione Culturale Michel de Montaigne, in collaborazione con alcuni anglisti afferenti al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell' Università agli Studi di Pisa, con il Comune di Bagni di Lucca, con l'Istituto Storico Lucchese e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il tema di quest'anno è davvero affascinante e di grande respiro: La Biblioteca: crocevia e connessione di mondi. Tema molto ampio che ha stimolato l'interesse di non pochi studiosi italiani e stranieri che hanno fatto pervenire molteplici proposte di accattivanti contributi. Il Comitato Scientifico ha articolato il Convegno in cinque sessioni a ciascuna delle quali è stato dato un titolo che vuole, in modo molto sintetico, esplicitare il nucleo di approfondimento affidato alla singola sessione.

La prima sessione ha per titolo La biblioteca: luogo fisico, simbolico e di progresso umano

La seconda: La Biblioteca fra pubblico e privato

La terza: Biblioteca e Letteratura: dal settecento al modernismo

La quarta: Archivio e Biblioteca: tra memoria e nuove tecnologie

La quinta sessione infine: Ordine e disordine delle cose: prospettive del fantastico, del postmoderno e del postcoloniale

Ventidue i relatori italiani e stranieri che si alterneranno al tavolo del Convegno. Fra questi segnaliamo il Prof. Philippe Desan, grande studioso di Michel de Montaigne, dell'Università di Chicago; il Prof. Tony Bareham Emeritus dell'Ulster; Chun Fu che viene dalla lontana Repubblica di Cina e più precisamente dalla National Ilan University di Taiwan; Britta Olinderproveniente dall'università di Göteborg in Svezia e John Spiers, illustre cattedratico dell'Università di Londra.

La loro partecipazione è concreta dimostrazione di come la Fondazione Montaigne, nel corso dei suoi pochi ma intensi anni di vita, abbia saputo farsi conoscere ed apprezzare non solo in ambito locale, ma anche internazionale.

Il programma completo del Convegno che si chiuderà domenica 9 settembre, è il seguente:

VENERDÌ 7 settembre

10.00 SALUTI ISTITUZIONALI - WELCOME AND INTRODUCTION

I SESSIONE

La Biblioteca: luogo fisico, simbolico e di progresso umano

the library as a place, symbol, and human progress icon

Chair: Laura Giovannelli

10.30 Philippe Desan (University of Chicago) Imagining Montaigne’s Library

11.00 Fiammetta Sabba (Università di Bologna)La biblioteca nel “Grand Tour”: luogo di incontro tra uomini e libri

11.30 Christopher Stace (Independent Scholar)The Library in Time: From Papyrus Rolls to the Digital Era

12.00 Roberta Ferrari (Università di Pisa) L’incanto dei libri: viaggio nelle biblioteche più belle del mondo

II SESSIONE

La biblioteca tra pubblico e privato

The Library between private and public space

Chair: Tommaso Maria Rossi

15.30 Angela Amadei (Biblioteca comunale Bagni di Lucca)

La biblioteca di Ian Greenlees: prime indagini sulle provenienze

16.00 Michela Corsini (Biblioteca comunale di Seravezza)

La biblioteca di Antonio Maria Graziani: storia e caratteristiche della biblioteca privata di un nunzio apostolico all’epoca della Controriforma

16.30 Simone Forlesi (Scuola Normale Superiore di Pisa)

Gli orizzonti cosmopoliti di un erudito di primo Settecento: la biblioteca di Anton Maria Salvini

17.00 Rosa Parlavecchia (Università della Calabria-Università degli Studi di Salerno)

Le mostre bibliografiche durante il primo Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia (1929)

SABATO 8 settembre

III SESSIONE

Biblioteca e letteratura: dal Settecento al Modernismo

libraries and literature: from the eighteenth century to the age of modernism

Chair:Roberta Ferrari

9.30 Tony Bareham (New University of Ulster)

“Where shall affliction from itself reire?”:Crabbe’s “The Library” as Paradigm of Life-Choices

10.00 Gigliola Sacerdoti Mariani (Università di Firenze)

In biblioteca, da New York a Princeton, alla ricerca della vera George Eliot

10.30 John Spiers (University of London)

“Just The Ticket!” The Rise and Fall of Railway Libraries in Victorian Britain, 1847-1890

11.00 Coffee break

11.30 Paolo Bugliani (Università di Pisa)

Nella biblioteca del padre: Virginia Stephen apprendista saggista

IV SESSIONE

Archivio e biblioteca: tra memoria e nuove tecnologie

archives and libraries between memory and the new technologies

Chair: Antonio Romiti

15.30 Laura Giambastiani (Università di Firenze)

L’integrazione dei sistemi archivistico e bibliotecario dell’Ateneo fiorentino

16.00 Annantonia Martorano (Università di Bologna)

Mondi paralleli: gli archivi in biblioteca

16.30 Tommaso Maria Rossi (Archivio Storico Diocesano di Lucca)

La memoria della Chiesa. Archivisti e bibliotecari dal Concilio di Trento a BeWeb

17.00 Ilaria Sabbatini (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo latino)

ARVO: le nuove tecnologie al servizio della ricerca storica

17.30 Elisabetta Angrisano (Università di Firenze)

La Biblioteca del San Niccolò tra archivio e biblioteca

DOMENICA 9 settembre

V SESSIONE

Ordine e disordine delle cose: prospettive del fantastico, del postmoderno e del postcoloniale

the order and disorder of things: fantastic, postmodern, and postcolonial perspectives

Chair: Fausto Ciompi

9.30 Britta Olinder (Göteborg University)

The Colonial Library in a Scandalous Novel

10.00 Camilla Del Grazia (Università di Pisa)

Creatrice di mondi: la biblioteca nel fantastico

10.30 Chun Fu (National Ilan University, Taiwan)

An Unheard Murmur between “The Name of the Rose” and “Zhuangzi”

11.00 Francesca Mussi (Independent Scholar)

Memoria, archivi storici e narrativi: il caso della Commissione per la Verità e Riconciliazione sudafricana

11.30 Linda Fiasconi (Università di Pisa)

Re-immaginare l’archivio, ricostruire la memoria: “The Other Side of Silence” di André Brink

12.00 Conclusioni e chiusura Convegno

Brindisi di saluto