Bagni di Lucca



Nuovo corso di accesso alla Croce Rossa di Bagni di Lucca

sabato, 29 settembre 2018, 18:35

Partirà il 10 ottobre il nuovo corso di accesso alla Croce Rossa Italiana del Comitato di Bagni di Lucca, durerà circa un mese e mezzo con dieci lezioni serali due volte alla settimana. verranno trattati argomenti quali la storia della Croce Rossa, Diritto Internazionale Umanitario, obiettivi della Croce Rossa Italiana e elementi di primo soccorso.



Al superamento del corso i nuovi volontari potranno già apprendere il ruolo del centralinista, effettuare viaggi sociali con auto, partecipare alle attività delle varie aree, come il sociale, i giovani, la protezione civile e a seguito partirà il corso per l'abilitazione al trasporto persone in ambulanza e al soccorso. Inoltre verranno organizzati successivamente corsi di protezione civile, e corsi specifici per ogni aree di intervento che la CRI ha.



"Purtroppo il mondo del volontariato - si legge nel comunicato - sta subendo una forte crisi di iscrizioni e partecipazione, quotidianamente il nostro comitato è impegnato in un gran numero di servizi tutti a favore del prossimo, e vorremmo fare di più per riuscire ad aiutare il maggior numero di soggetti vulnerabili come gli chiamiamo noi ma spesso non riusciamo con la carenza di volontari a disposizione. Le attività sono tante e "personalizzabili" per ogni persona, dal centralino, all'accompagnamento delle dialisi, alla distribuzione degli alimenti, alle manifestazioni, insomma la carta dei servizi è varia. Ci piace sempre smentire le perplessità di chi si vorrebbe avvicinare a questo mondo ma ha timore di vedere il sangue, e beh possiamo affermare che ci sono volontari che da anni che sono in questa seconda famiglia che non lo hanno mai visto".



Il consiglio direttivo e tutti i volontari fanno un appello a tutta la popolazione di Bagni di Lucca ma anche dei comuni limitrofi di avvicinarsi a questo mondo che darà un sacco di soddisfazioni ed emozioni ed aiuterà la crescita dell'individuo all'interno di un gruppo da 14 anni in su.



Il corso di accesso alla CRI partirà con la presentazione il 10 ottobre, presso la sala corsi di via Umberto 1° n. 51 a Bagni di Lucca Villa. Per farlo basterà andare su www.gaia.cri.it ed iscriversi cliccando su "Iscriviti al prossimo corso base" entro il 9 ottobre. Per altre informazioni 0583805454