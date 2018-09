Bagni di Lucca



Partono i laboratori teatrali per adulti e ragazzi a Bagni di Lucca

martedì, 4 settembre 2018, 20:48

Partiranno lunedì 10 settembre i laboratori teatrali per adulti e ragazzi organizzati dalla Compagnia Teatrale di Bagni di Lucca. Si punta a ripetere il successo di un’iniziativa culturale di grande fascino e impatto sulla popolazione.



E’ questo l’obiettivo degli organizzatori: Claudio Sassetti, tenore, e Guendalina Tambellini, attrice, scrittrice e regista. I corsi si terranno tutti i lunedì, dalle 21 alle 23, per i prossimi nove mesi, presso la sala teatrale in via Contessa Casalini a Bagni di Lucca Villa.



E’ previsto un primo incontro gratuito dopo di che gli interessati potranno decidere se proseguire in questo percorso. La novità è rappresentata dall’iniziativa “Chi porta un amico … non paga un mese”. Per info: 347/3186925 o 347/7747535.



S.P.