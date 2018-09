Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Contributi e sponsorizzazioni, noi progetti seri e credibili"

giovedì, 27 settembre 2018, 15:34

Il gruppo consiliare di minoranza, "Progetto Rinascimento", interviene ricordando il successo di due iniziative, "Acquatica" e "Il Paese de' Balocchi" (prime edizioni), con le quali Bagni di Lucca aveva cominciato a riconquistare un ruolo in tutta la provincia.



"Visto che nonostante il nostro silenzio, i soliti leoni della tastiera sponsorizzati ad arte, scrivono le solite false stupidaggini - esordisce il gruppo -, precisiamo che Acquatica e il vero Paese de' Balocchi (prime edizioni), hanno dimostrato che basta un po' di fantasia, intelligenza, spirito imprenditoriale e soprattutto avere coraggio impegnandosi per il paese senza fuggire davanti a qualsiasi responsabilità, per richiamare veramente migliaia di persone rimaste entusiaste tanto da fare propaganda, tornare nei due giorni consecutivi e poi alle successive edizioni: dato una mano all'immagine, al rilancio e all'economia di tutto il comune, tanto da portare nuovi investitori e non sono costate pressoché niente all'amministrazione, se non l'impiego di alcuni dipendenti".



"Bagni di Lucca - incalza - aveva cominciato a riconquistare un ruolo in tutta la provincia. Acquatica percorreva la crescita di Selvaggia di Castelnuovo di Garfagnana perché c'erano gli stessi presupposti, che quest'anno è arrivata a Raiuno diventando appuntamento nazionale. Lo studio del nostro percorso ci avrebbe portato a Raiuno l'anno prossimo portando Bagni di Lucca a essere veramente la Città delle Acque in Italia".



"I contributi e le sponsorizzazioni - conclude -, noi li abbiamo ottenuti rapportandoci con chiarezza e progetti seri e credibili con istituti bancari e imprenditori. Qualcun altro li ha persi... Questa è la differenza!"