Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Nuovo orario uffici, penalizzati i lavoratori"

sabato, 1 settembre 2018, 17:19

Il gruppo di minoranza "Progetto Rinascimento" interviene in merito all'entrata in vigore, a partire dal 1 ottobre, dei nuovi orari di apertura degli uffici comunali come appreso, dallo stesso gruppo, grazie ad una nota pubblicata dall'amministrazione sulla pagina istituzionale dell'ente.



"Ci fa molto piacere - esordisce il gruppo - che l'attuale maggioranza non si preoccupi per niente di tenere informate le minoranze presenti in consiglio per decisioni così importanti che vanno ad intaccare la quotidianità dei cittadini".



"Come passata amministrazione - spiega il gruppo - avevamo avuto richieste in tal senso da parte di alcuni uffici interni. Ma ogni scelta va ponderata con criterio, mettendo al primo posto il cittadino; l'ente deve essere al suo servizio e non il contrario. Siamo consapevoli che per alcune categorie di lavoratori il sabato è una giornata lavorativa, ma una buona parte di persone lo ha come giorno libero, quindi utilissimo per sbrigare le pratiche burocratiche in comune".



"Purtroppo - attacca Progetto Rinascimento - continuiamo a vedere come l'attuale amministrazione continua a prendere ordini da enti, istituti, e tecnici pur di non avere problemi, senza alcuna considerazione delle esigenze dei cittadini. Con l'entrata in vigore del nuovo orario, oltre che diminuire di un'ora l'orario di apertura degli uffici, si vanno a penalizzare tutti i lavoratori che adesso per un qualsiasi motivo si vedono costretti a prendere permessi dal lavoro per potervi accedere. E non si prenda la scusa di risparmio sul riscaldamento ed energia! la gente non vuole più essere presa in giro! Al limite poteva essere scelto come giorno di chiusura il lunedì".



"Nessun segnale - conclude il gruppo - della vicinanza e accoglienza e trattamento equanime a tutti, millantata in campagna elettorale. A noi più che avvicinarsi al cittadino sembra che si stia facendo di tutto per tenerlo il più lontano possibile dal comune, anzi, se forse non ci va è addirittura meglio!"