Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Trasporti, chiarimenti su tratta per San Cassiano"

sabato, 22 settembre 2018, 22:01

Il gruppo consiliare di minoranza "Progetto Rinascimento" ha presentato un'interpellanza per chiedere un chiarimento in merito ai trasporti, in particolare - in seguito alla segnalazione di diversi cittadini - riguardo alla tratta delle 12 per San Cassiano che risulta cancellata.



"Diverse persone - dichiara il gruppo - ci hanno contattato per chiederne i motivi, dato che avevano individualmente contattato la società incaricata dei servizi che gli ha risposto che la decisione era pervenuta dalla stessa amministrazione del comune di Bagni di Lucca".



"Con l'interpellanza - spiega - richiediamo se tali giustificazioni portate dalla società siano giuste e che, in merito, si pensi anche di tornare indietro sulla decisione nell'ottica di dare più servizi alle frazioni e non meno. O, se tale risposta non fosse corretta, e la decisione fosse stata presa a livello di società incaricata del servizio, si chiede se si intende procedere per difendere i servizi".



"La tratta - conclude il gruppo - risulta non essere "morta" - come alcuni sostengono - ma sfruttata".